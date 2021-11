Ciro Priello sposa Maura Iandoli e annuncia la data del matrimonio in diretta a Tale e Quale Show Ciro Priello è pronto a convolare a nozze con la fidanzata Maura Iandoli. La coppia ha già una figlia, Anna. In diretta a Tale e Quale Show, nel corso della finale trasmessa venerdì 5 novembre, il concorrente ha svelato la data del matrimonio. Si sposeranno a giugno. Mancano pochi mesi, prima di avviarsi all’altare.

La finale di Tale e Quale Show ha avuto un sapore romantico per Ciro Priello. Il concorrente e attore del collettivo The Jackal ha annunciato la data del matrimonio con la compagna Maura Iandoli. I due hanno già una figlia, Anna, nata nel 2016. Carlo Conti, allora, gli ha chiesto: "Tutto a posto? Ti sposi?". Ciro Priello ha confermato: "Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese, dovrei sposarmi".

Nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show, Ciro Priello aveva imitato Massimo Ranieri cimentandosi in un brano difficilissimo come Perdere l'amore e convincendo a tal punto la giuria da aggiudicarsi la vittoria. Quando ha ricantato la canzone a fine puntata, la compagna Maura Iandoli l'ha raggiunto sul palco e l'ha stretto forte a sé. Maura è una blogger, ha lavorato in radio, ma ha anche studiato recitazione, canto e ballo. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Ciro ha detto di lei:

"Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l'ho tirata in ballo. Il criterio è raccontare solo quello che mi fa stare bene".

Per la finale di Tale e Quale Show, Ciro Priello ha imitato Ed Sheeran e ha intonato Bad Habits. Come sempre, il concorrente ha messo il massimo impegno. La giuria è apparsa molto soddisfatta della sua performance. Loretta Goggi lo ha incoraggiato: "Tu hai fatto un bellissimo percorso. Indipendentemente da come andranno le cose stasera, secondo me ti toglierai tante soddisfazioni". Priello ha replicato: "Sono fiero di questo percorso, sono davvero tanto contento". A spezzare gli elogi, ci ha pensato Cristiano Malgioglio : "Sono frastornato, amo molto Ed Sheeran, trovo che al momento sia il più grande. Sei stato intonato, ma non mi hai dato nessuna emozione. Solo la scossa elettrica".