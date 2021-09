Ciro Priello a Tale e Quale Show, il suo Stash conquista tutti: “Ho sempre sognato una cosa” Il comico e attore dei The Jackal si presenta alla prima puntata del programma di Rai1 con una clip in cui rivela il suo più grande desiderio: “Ho sempre desiderato cantare e ballare da piccolino, perché io nasco ballerino”. Il primo cantante da lui imitato è stato Stash dei The Kolors, la canzone è “Cabriolet Panorama”.

Ciro Priello è uno dei protagonisti dell'undicesima edizione di Tale e Quale Show. Il comico e attore dei The Jackal si presenta alla prima puntata del programma di Rai1 con una clip in cui rivela il suo più grande desiderio: "Ho sempre desiderato cantare e ballare da piccolino, perché io nasco ballerino". Il primo cantante da lui imitato è Stash dei The Kolors, la canzone è "Cabriolet Panorama".

L'esibizione di Ciro Priello

"Cabriolet Panorama", scritta da Davide Petrella, è stata una delle canzoni più ascoltate dell'estate. Ciro Priello si è dimostrato sin da subito a suo agio con i panni di Stash dei The Kolors. Carlo Conti, poco prima di lanciarlo in diretta, si è complimentato con l'attore perché completo in tutte le caratteristiche. Al momento di entrare in scena, cantando dal vivo, Ciro Priello si è guadagnato una standing ovation dal pubblico presente in studio.

Il parere dei giudici

Loretta Goggi ha apprezzato particolarmente l'esibizione, sottolineando come le movenze siano state perfette, riuscendo a restituire perfettamente la figura e la silhouette del leader dei The Kolors. Meno espansivo, invece, Cristiano Malgioglio, che ha apprezzato molto il modo di muoversi di Ciro Priello, meno invece il look scelto dai truccatori e dai costumisti. Giorgio Panariello, invece, è risultato essere il più convinto: "Hai una somiglianza incredibile con Stash, se tu ti levavi gli occhiali, gli assomigliavi anche di più. Devo dire che lo hai azzeccato". Claudio Lauretta, imitatore nei panni di Vittorio Sgarbi, si è lasciato andare a una battuta prima di accodarsi ai complimenti del resto del gruppo.

Ciro Priello nella seconda puntata di Tale e Quale Show

Come di consueto, a fine puntata, vengono mostrati ai concorrenti in gara i cantanti che dovranno essere imitati nella puntata successiva. Ciro Priello, nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021, vestirà i panni di Mika. "Mika facile…", ha notato Carlo Conti.