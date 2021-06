Adriana Volpe ha salutato il pubblico di Ogni Mattina, il programma di Tv8 annunciato in pompa magna esattamente un anno fa e affidato all’ex conduttrice Rai, reduce da un’esperienza di successo al Grande Fratello Vip. Ma i bassi ascolti del programma hanno convinto il network a considerare concluso l’esperimento a un anno dal debutto. Ad annunciarlo indirettamente è stata la conduttrice, che a settembre tornerà su Canale5 nel ruolo di opinionista del Gf Vip.

in foto: Adriana Volpe

Adriana Volpe si congeda

“Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Ammetto che sono travolta dalle emozioni, però vorrei condividere con voi ciò che questa esperienza ha rappresentato per me. Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, si sono accese le luci in questo studio bellissimo, grande immenso, e siamo entrati in punta di piedi nelle vostre case”, ha detto Adriana in apertura dell’ultima puntata di Ogni Mattina, rivendicando con orgoglio quanto fatto nel corso dell’ultimo anno:

L’obiettivo era quello di creare un prodotto educato, fuori dagli schemi della tv trash, e non abbiamo mai esitato a scegliere la qualità per portarla nelle vostre case. È stato un programma inclusivo e vi lasciamo con l’augurio che ci sia qualcuno che prossimamente abbia la voglia e il coraggio di ripartire da qui, da quello che abbiamo seminato.

Adriana Volpe conferma il passaggio su un’altra rete

In conclusione, Adriana su congeda dal pubblico di Tv8 e conferma che a settembre sarà protagonista dei programmi di un’altra rete, presumibilmente Canale5 sebbene la conduttrice non abbia confermato direttamente il passaggio al Gf Vip. “Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale”, è stato il saluto di Adriana, “Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!”.