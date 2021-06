"Lascio la tv, non mi vedrete mai più": è la notizia-bomba lanciata da Giovanni Ciacci, nel corso dell'ultima puntata stagionale di Ogni Mattina. Il costumista ed esperto di immagine, da anni anche attivo come opinionista, ha comunicato il suo addio, del tutto a sorpresa, nel corso della rubrica "Le pagelle di Ciacci" del programma di Tv8. Pare che sia seriamente intenzionato a non apparire più in televisione e a lasciare anche i social, per condurre una vita più tranquilla e lontano dalla ribalta.

Oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento: dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione.

Giovanni Ciacci vuole mollare la tv e darsi all'orto

Adriana Volpe, evidentemente sorpresa, ha pensato inizialmente a una burla: "Ma stai scherzando? Questo è un colpo di scena". "Te lo giuro, è la verità", ha ribadito Ciacci, "sono giorni che lo dico e nessuno mi crede". La Volpe è apparsa scioccata: "Ma dovresti essere contento, privilegiato". Perché questa decisione perentoria? Ciacci ha definito la tv come "un inferno" e ha intenzione di lasciar perdere programmi, abiti e lustrini per darsi alla vita campagnola e fare l'orto.

Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto. Privilegiato? Per quello abbiamo fatto io e te sì, ma questo lavoro è un inferno e non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate.

Davvero è l'addio di Ciacci alla tv? Il giallo del post

Sembra così che, salvo cambi di idea, non rivedremo Ciacci in un programma televisivo, anche lui stesso ha lasciato uno spiraglio: "Posso tornare solo per un evento, ma deve essere qualcosa di straordinario. Dopo aver fatto 9 Sanremo… deve essere qualcosa di più grande di Sanremo". Eppure, in un post di poco prima, Ciacci aveva celebrato la fine di Ogni Mattina scrivendo su Instragram "Il mio non è un addio, ma un arrivederci! Grazie a tutti e soprattutto a voi telespettatori che ci avete seguito con calore e tanto, tanto amore".

La carriera di Giovanni Ciacci

Proveniente da Siena, Giovanni Ciacci ha lavorato come costumista in diverse edizioni del Festival di Sanremo. Ha curato l'immagine per diverse dive, ma negli ultimi anni è diventato popolarissimo anche come personaggio di primo piano in tv, soprattutto dall'inizio della sua lunga esperienza come esperto di moda a Detto fatto, dal 2013 al 2019 (prima con Caterina Balivo, poi con Bianca Guaccero). Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e ha condotto Vite da Copertina su Tv8, canale che lo ha accolto nel 2020-21 per uno spazio a Ogni mattina. Ciacci è inoltre stato spesso opinionista nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. Ha scritto un libro dal titolo “La Contessa” ed era atteso all'Isola dei Famosi 2021. Non ha però potuto partecipare per via degli strascichi provocati dal Covid contratto a novembre 2020.