Lo show mattutino di Tv8, Ogni Mattina, cambia veste e da contenitore di informazione e intrattenimento, diventerà un vero e proprio format. A darne l'annuncio è stata Adriana Volpe, ormai volto affezionato del programma, che sul suo profilo Instagram ha comunicato ai suoi fan questo cambiamento che a breve subirà la trasmissione. La diretta non sarà più di quattro ore, bensì di due, e accompagnerà i telespettatori agli appuntamenti centrali della mattinata.

I cambiamenti di Ogni Mattina

La partenza di "Ogni Mattina", nuovo progetto di Tv8 e Sky che ha preso il via lo scorso settembre, non era stata delle più soddisfacenti, soprattutto in termini di ascolti, decisamente più bassi rispetto ai competitor delle altre emittenti in onda nella medesima fascia oraria. Eppure il programma ha resistito, subendo svariati cambiamenti. Non ultimo, quindi, quello che vede ridotta la sua durata, passando da contenitore in cui era prevista una parte dedicata all'informazione e una all'intrattenimento a format incentrato prevalentemente su contenuti meno informativi. Un altro cambiamento, quindi, che si aggiunge a quelli già adottati nei mesi precedenti che hanno visto abbandonare la doppia conduzione con l'addio di Alessio Viola.

L'annuncio di Adriana Volpe

Ad annunciare questo cambio di passo è stata proprio Adriana Volpe che pubblicando un video sul suo profilo Instagram ha rivelato che dopo Pasqua lo show di cui è conduttrice andrà in onda in un orario più tardo, ma si concluderà prima del previsto. La presentatrice, però, ha sottolineato come l'impostazione dello show rimarrà sostanzialmente la stessa, portando con sé qualità e leggerezza: