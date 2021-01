L'avventura di Ogni Mattina riparte dal 18 gennaio, quando Adriana Volpe tornerà alla conduzione in solitaria del contenitore del mattino di Tv8. Un programma che subirà cambiamenti sostanziali, dopo le difficoltà in termini di ascolti nei primi mesi di messa in onda. Dopo un mese di stop dovuto alle festività natalizie, Ogni Mattina torna in una chiave molto più leggera, dettata anche dall'addio di Alessio Viola che fa perdere alla trasmissione la sua declinazione news e di approfondimento. Si apre quindi un nuovo capitolo per Ogni Mattina, che decide di virare le proprie quattro ore di diretta verso un racconto più leggero della realtà.

Se restano le interviste della conduttrice Adriana Volpe, che resta al timone del programma in solitaria, il programma verrà condito con una lunga lista di rubriche e parentesi. Tornerà Giovanni Ciacci con le pagelle e due nuove rubriche, così come Roberto Alessi e LaMario. E non saranno i soli. A portare nuove rubriche ci sono Lorenzo Farina, che come per Vieni da Me si occuperà anche qui di social, Paolo Quaranta, la scrittrice Chiara Moscardelli e Cristiano Pasca, che ha fatto parte del cast de Le Iene.

Ci saranno poi Lorenzo Campagnari, che è stato autore di X Factor al fianco di Alessandro Cattelan negli ultimi anni, Annie Mazzola. Si apriranno spazi di approfondimento dedicati al fitness e al benessere, spalmati all'interno del contenitore, che continuerà ad avere la stessa durata. Nel cast del programma anche Bellamy, osservatrice del mondo afroitaliano, Don David Maria Riboldi e Don Ernesto Piraino e la genderqueer Stephanie Glitter. Ci sarà la linea comica de I Sansoni e la iena e conduttore radiofonico Mitch, che si cimenterà in scherzi telefonici e candid camera. Confermati infine gli inviati, con Daniele Piervincenzi che continuerà a raccontare l’Italia attraverso le sue inchieste, così come Luca Calvani e Fabio Persico.