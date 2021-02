Lunedì 1 febbraio, Canale5 lascerà spazio a una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini vedrà un altro concorrente lasciare la casa più spiata d'Italia. Sarà un televoto tutto al femminile. Le gieffine che rischiano sono Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell'Isola. Stasera il televoto darà il suo responso. Fanpage.it ha chiesto ai lettori di esprimere una preferenza. Alla domanda: "Chi vuoi salvare?", l'ex volto di Temptation Island, Carlotta Dell'Isola è stata la meno votata.

Sondaggio Grande Fratello Vip: le percentuali di voto

Nel sondaggio proposto da Fanpage.it ai lettori, Carlotta Dell'Isola è risultata la meno votata. Alla domanda: "Chi vuoi salvare?", la gieffina ha ricevuto solo il 9% delle preferenze. Segue Samantha De Grenet con il 15%. In settimana, le due donne sono state protagoniste di una piccola rivolta. In quanto concorrenti arrivate dopo il resto del gruppo, hanno espresso la loro sensazione di sentirsi lasciate ai margini nelle dinamiche del gioco. Secondo il responso del sondaggio di Fanpage.it, Giulia Salemi non dovrebbe riscontrare difficoltà a superare il televoto. La gieffina ha ricevuto il 34% delle preferenze. La più votata è Maria Teresa Ruta con il 42% dei voti. Non resta che attendere la diretta per conoscere il responso ufficiale del televoto del Grande Fratello Vip.

Anticipazioni puntata del GF Vip dell'1 febbraio

La puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 1 febbraio, si preannuncia cruciale per le dinamiche del gioco. Per due puntate, non ci sono state eliminazioni perché il reality si è concentrato sulla scelta dei primi due finalisti: Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Stasera, invece, una delle concorrenti dovrà lasciare la casa. Oltre all'eliminazione, non mancheranno i colpi di scena. Carlotta Dell'Isola, infatti, riceverà un'emozionante e inaspettata sorpresa. Spazio anche alle dinamiche che hanno caratterizzato i giorni trascorsi dopo l'ultima diretta. È probabile, infatti, che Alfonso Signorini affronti la polemica che si è abbattuta sulla casa dopo che Alda D'Eusanio ha pronunciato la frase: "Vedi qualche ne*ro da queste parti?".