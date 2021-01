La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 25 gennaio, ha lasciato un certo malcontento nella casa. Non solo i veterani continuano a battibeccare, ma anche i concorrenti che sono entrati nella casa da meno tempo, sono in rivolta. Stiamo parlando, in particolare, di Samantha De Grenet, Carlotta Dell'Isola e Andrea Zenga. I tre hanno l'impressione – non del tutto infondata – di non essere parte delle dinamiche del reality. Si sentirebbero più spettatori che concorrenti.

La protesta di Carlotta, Samantha e Andrea Zenga

Carlotta Dell'Isola, Samantha De Grenet e Andrea Zenga hanno confidato ad Andrea Zelletta di sentirsi "marginali" quando si parla dei meccanismi che regolano il Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto loro se percepiscano questo trattamento da parte degli altri concorrenti, ma i tre hanno precisato: "No, da parte del gioco" e Zenga ha aggiunto: "Non è colpa nostra se siamo entrati dopo". Anche Carlotta ha voluto ribadire: "Ci sentiamo marginali ai fini del gioco. Andando avanti, anche se aumentano i nostri giorni, aumentano anche i vostri". De Grenet le ha fatto eco: "Stiamo sempre a rincorrere. […] È una sensazione condivisa con loro, è come se noi fossimo più spettatori che protagonisti. Anche quando vedi la puntata, noi siamo molto ai margini".

Andrea Zelletta prova a rassicurarli

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Andrea Zelletta ha rimarcato come Dayane abbia spesso detto di volere in finale Samantha. Inoltre, Pierpaolo Pretelli ha dato il suo voto ad Andrea Zenga e non a Tommaso Zorzi quando si è trattato di decidere a chi dare una possibilità di essere finalista. Dunque, da parte della casa non c'è alcun pregiudizio nei loro confronti: "Magari a livello di gioco sì, ma a livello di casa è un'altra cosa". Poi li ha rassicurati, rimarcando come il percorso fino alla finale sia ancora lungo.Il Grande Fratello Vip finirà l'1 marzo: "In un mese avreste avuto poca possibilità di farvi conoscere, ma in tre mesi o in due mesi, ne avrete di più. Io ad esempio penso che Zenga possa essere un finalista. Il televoto è imprevedibile, non si può sapere. Io ci sono andato nove volte al televoto". Samantha De Grenet è apparsa scettica: "Ai due mesi ci devi arrivare", temendo dunque di uscire prima. Anche Zenga non è sembrato ottimista e ha concluso: "Quando rimarremo in otto a votarci, è normale che al televoto andremo noi. È scontato".