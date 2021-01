Nata a Vasto, in Abruzzo, il 19 settembre 1995, Greta Ferro è una giovane attrice emergente che vediamo nelle vesti di protagonista della serie tv Made in Italy, andata in onda inizialmente su Amazon Prime Video, per poi approdare nella prima serata di Canale 5. La bella venticinquenne, però, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda qualche anno fa, quando tra shooting e passerelle è stata notata dai registi della serie che

Gli studi in economia e gli inizi nella moda

Dopo aver frequentato il liceo classico di Campobasso decide di trasferirsi a Milano, dove frequenta la facoltà di economia alla Bocconi, per laurearsi al termine del corso di studi, seguendo le orme dei genitori. Il padre, Giuseppe, è un imprenditore proprietario del pastificio "La Molisana", la madre Gilda Antonelli è una docente di organizzazione aziendale presso l'Università del Sannio. I primi passi nel mondo della moda sono stati mossi in maniera del tutto casuale. Una volta trasferitasi a Milano, infatti, si era rivolta ad alcune agenzie in cerca di un lavoro, per poi approdare alla Why Not Model Agency, notata da due talent scout. Da qui inizia il suo percorso nel mondo della moda, ma inizia anche a seguire dei corsi di recitazione alla Civica scuola di teatro Paolo Grassi. La prima svolta professionale avviene nel 2018, quando partecipa ad un cortometraggio per Armani, sotto la supervisione di Michele Placido. In quell'occasione, poi, viene notata anche dai registi di Made in Italy, Ago Panini e Luca Lucini, che la convocano per un provino e la scelgono come protagonista.

Le prime esperienze da attrice

Immediatamente, quindi, inizia la sua avventura come attrice, legata neanche a farlo apposta a doppio filo con la moda: la sua Irene, infatti, cerca di farsi strada nel settore, ma come giornalista. Nonostante nella recitazione si sia imbattuta quasi per caso, Greta Ferro ha dimostrato di essere particolarmente padrona dello schermo. Nei panni di Irene, la protagonista della serie con Margherita Buy, Andrea Bosca, Raoul Bova, Marco Bocci e tanti altri attori noti nel mondo dello spettacolo italiano, si è rivelata una scoperta a dir poco interessante. Dopo questo exploit televisivo, è stata scelta come protagonista del thriller Weekend, distribuito su Amazon Prime Video, con tanti altri giovani attori italiani. Di recente, poi, l'abbiamo vista tra le protagoniste del film per Rai 1 su Chiara Lubich, con Cristiana Capotondi e Aurora Ruffino.