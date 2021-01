Mercoledì 3 febbraio, in onda su Canale5 l'ultima puntata di Made in Italy. La serie televisiva con Greta Ferro, Fiammetta Cicogna, Margherita Buy, Raoul Bova e Marco Bocci, è arrivata al quarto appuntamento che coincide con il finale di stagione. La fiction andrà in onda a partire dalle ore 21:20. Ecco tutte le anticipazioni della puntata con la quale la serie tv, già disponibile su Amazon Prime Video, saluterà gli spettatori di Canale5.

Anticipazioni ultima puntata di Made in Italy

Irene e Rita hanno un importante impegno lavorativo a cui assolvere. Entrambe, infatti, sono state invitate dall'imprenditore della moda Beppe Modenese a una serata di incontro tra stilisti e tessutai. La serata si rivelerà particolarmente intensa soprattutto per Irene. La giovane, infatti, rivede Davide Frangi. Restano insieme per tutta la serata e dopo la cena, passano la notte in albergo. Monica e Irene sono state sfrattate. Monica, allora, si mette subito all'opera per cercare un nuovo appartamento. Trova la casa che sembra fare per lei e, insieme alla casa, trova anche un ragazzo interessante. Inizia, infatti, a frequentare Diego, figlio della proprietaria dell'appartamento.

Rita scopre che il direttore di Appeal è malato

Nava e Ludovica hanno deciso di lasciare il lavoro nella redazione di Appeal. Poco dopo, fondano Fascino, una rivista che dichiara guerra ad Appeal e che in men che non si dica, riesce ad accaparrarsi i fotografi più creativi e di talento, rubandoli a Rita Pasini. Rita deve fare i conti anche con un'altra brutta notizia. Il direttore di Appeal, Frattini, le fa sapere di stare conducendo una dolorosa battaglia contro la malattia. Irene sente che questo non è affatto il momento giusto per perdersi d'animo. Con il suo entusiasmo, prova a tirare su il morale a tutti i suoi colleghi. La redazione di Appeal si riunisce per fare un piano e tentare di battere la concorrenza. Irene va a New York per partecipare all'inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci. Coglie l'occasione per cercare nuovi fotografi.