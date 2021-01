Stefania Orlando è stata grande protagonista nella trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 18 gennaio, anche se forse la showgirl avrebbe preferito che non si parlasse ancora una volta del suo matrimonio con Andrea Roncato, che risale ormai a oltre 20 anni fa. Stefania ha avuto modo di sentire le ultime dichiarazioni di Roncato rilasciate a Live – Non è la D'Urso e la produzione del Gf Vip ha scelto di mandare in onda anche il duro attacco di Giulia Elettra Gorietti, la figlia dell'attuale moglie dell'attore Nicole Moscariello.

Cosa aveva scritto Giulia Elettra Gorietti contro Stefania Orlando

L'interprete di Tre metri sopra il cielo in realtà aveva parlato diversi mesi fa, ma il programma di Barbara D'Urso ha riproposto quelle affermazioni nel corso dell'intervista a Roncato domenica 17 gennaio. Quando il GF Vip le ha nuovamente mandate in onda, il nome della Gorietti è diventato virale sui social. Dunque, cosa aveva detto l'attrice? Il suo post contro la Orlando era stato una reazione a un'intervista in cui Stefania si rammaricava di non avere più rapporti con Roncato, ipotizzando come la causa potesse essere la "gelosia" della Moscariello.

Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni.

La reazione di Stefania Orlando

Intervistato dalla D'Urso, Roncato ha ammesso che le parole di Giulia Elettra sono state pesanti: "È giovane e fumantina". Stefania, posta nuovamente di fronte a quelle parole nel corso della diretta, ha spiegato di avere avuto uno scontro con la Gorietti: "Alla figlia della moglie di Andrea avevo anche risposto in privato su Instagram e sono stata anche pesantemente insultata. Le avevo risposto anche carinamente e lei mi ha insultata. Le volte in cui ho parlato di Andrea l’ho fatto in maniera molto carina. Non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia. Non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, abbiamo fatto le vacanze insieme. Non accetto che si dica che io sono l’ex moglie scomoda". Stefania è scoppiata in lacrime al GF Vip, rispondendo a Roncato che a Live ha insinuato di essere stato lasciato da lei per un altro. La Orlando ha spiegato la sua versione, dispiaciuta per essere stata attaccata dall'ex cui è legata da un grande affetto.

Avevo anche incontrato un’altra persona che non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Tra noi era già finita, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre il rispetto e l’affetto e a me non bastava più. A lui sarebbe bastato. Ne abbiamo parlato e il fatto stesso che per anni siamo rimasti ottimi amici dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori. Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa. Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è “un po’ tedesca”.

La Gorietti si difende

Molto criticata su Twitter per le parole contro Stefania, Giulia Elettra Gorietti ha commentato l'accaduto con una Instagram Story pubblicata durante la diretta del GF. La ragazza ha spiegato di aver voluto semplicemente difendere i suoi cari: "Peccato che la storia era di sei mesi fa né tantomeno io ho chiesto di mandarla in onda. Io difendo la mia famiglia. Detto questo non ho intenzione di finire nel vortice del gossip da reality. Non mi appartiene".

Chi è Giulia Elettra Gorietti, la carriera e la vita privata

Romana, classe 1988, l'attrice ha esordito nel film di Paolo Virzì Caterina va in città. Ha recitato tra l'altro in Tre metri sopra il cielo e nel sequel Ho voglia di te nel ruolo di Daniela, in Ti amo in tutte le lingue del mondo di Pieraccioni, Suburra di Stefano Sollima nel ruolo di Sabrina, La cena di Natale di Marco Ponti, Sconnessi di Christian Marazziti, nella serie internazionale Trust e nella fiction Vivi e lascia vivere. Dopo essere stata la compagna di Lorenzo De Silvestri per cinque anni, ha iniziato una relazione con il calciatore Pietro Iemmello, da cui il 18 giugno 2018 ha avuto la figlia Violante.