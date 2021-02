Il palinsesto televisivo di giovedì 11 febbraio ha offerto agli spettatori serie televisive, film e programmi di intrattenimento. Rai1 ha proposto la settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, serie tv con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Canale5 ha offerto agli spettatori il film Il diavolo veste Prada. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Tra Che Dio ci aiuti 6 e Il diavolo veste Prada non c'è gara

Rai1 ha trasmesso due nuovi episodi della serie televisiva "Che Dio ci aiuti 6" (qui le anticipazioni dell'ottava puntata in onda giovedì 18 febbraio). Gli spettatori hanno assistito alla storia sempre più tormentata tra Nico e Ginevra. Inoltre, Monica ha deciso di chiudere la relazione con Emiliano, riscoprendosi innamorata del suo ex fidanzato Nico. La fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Simonetta Columbu, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo è stata seguita da 5.562.000 spettatori pari al 23.2% di share, attestandosi ancora una volta come il programma più seguito del giovedì sera. Canale5 ha trasmesso Il diavolo veste Prada. Il film di David Frankel con Anne Hathaway e Meryl Streep si è fermato a 2.166.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Ascolti tv 11 febbraio con l'esordio di Lui è peggio di me

Rai2 ha proposto Il Giustiziere della Notte – Death Wish. Il film di Eli Roth con Bruce Willis, Elisabeth Shue e Vincent D’Onofrio ha registrato 1.720.000 spettatori pari al 6.8% di share. Rai3 ha lasciato spazio all'esordio dello spettacolo Lui è peggio di me. Marco Giallini e Giorgio Panariello sono stati seguiti da 1.471.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Italia1 ha trasmesso La pupa e il secchione e viceversa. Il programma di Andrea Pucci ha interessato 1.463.000 spettatori pari al 7.5% di share. Infine, su Rete4 è andato in onda Dritto e Rovescio. La trasmissione ha interessato 1.129.000 spettatori con il 5.9% di share.