Maria De Filippi punta tutto su Can Yaman nella terza puntata di C'è posta per te e porta a casa un altro grande risultato nella gara agli ascolti tv: 6.510.000 spettatori pari al 29.6% di share contro i 4.579.000 spettatori pari al 16.8% di share di Rai1 con Affari tuoi (Viva gli Sposi!) condotto da Carlo Conti. Conti, intervistato da Eleonora D'Amore per Fanpage.it alla vigilia dell'inizio del programma, si era già espresso a riguardo e si era detto più che sereno nel doversi in qualche modo scontrare con ‘i colleghi e amici' Antonio Ricci e Maria De Filippi: "Avrò due colossi contro, sia Maria che Antonio Ricci con Striscia. Devo dirti però che ormai non ci faccio più caso, sono in una fase della carriera in cui non ci bado, non sono un maniaco degli ascolti il giorno dopo".

Perché lo scontro con C'è posta non è del tutto reale

C'è posta per te e Affari tuoi Viva gli sposi infatti non possono essere valutati allo stesso modo e nemmeno collocati sul medesimo piano, essendo il programma di Conti un outsider della prima serata. La rivisitazione del format di Insinna dedicata alle famiglie nascenti infatti si colloca a cavallo tra l'access prime time, quello di Striscia la Notizia per intenderci, e il prime time di Maria De Filippi, per cui non sarebbe corretto calcolarne il risultato allineandolo a una fascia oraria che non gli appartiene del tutto.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 F.B.I ha ottenuto l'attenzione di 1.447.000 spettatori per uno share del 5.3%, mentre Blue Bloods da 1.374.000 spettatori con il 5% e Instinct da 1.137.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 si è difeso alla grande con 1.229.000 spettatori per uno share del 4.6%. Su Rai3 La Dannazione della Sinistra – Cronache di una Scissione ha totalizzato 1.120.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 … Più Forte Ragazzi ha chiuso mestamente con 958.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha totalizzato 693.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 La Magia del Vischio ha chiuso con 304.000 spettatori per l’1.2% di share e infine su Nove L’Ultima Difesa ha puntato al rialzo con 361.000 spettatori e l’1.4% di share.