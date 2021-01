Ancora ascolti da capogiro per C'è posta per te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che ormai fa segnare record su record. La seconda puntata della 24esima stagione, andata in onda sabato 16 gennaio, ha sfondato il muro del 30% di share, portando a casa una media di 6.424.000 spettatori. Risultato che migliora di 3 punti di share e circa 200mila spettatori medi il risultato già importantissimo della puntata d'esordio del 9 gennaio.

Rai1 riesce a contenere l'onda d'urto con l'orario di messa in onda di Affari Tuoi (Viva gli sposi), che di fatto inizia quasi un'ora prima del programma concorrente e si chiude alle 22.30, quando C'è Posta per Te non ha nemmeno carburato del tutto. I programmi, di fatto, quasi non si incontrano e Carlo Conti ne beneficia portando a casa una media di 4.438.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Il sabato sera televisivo si completa con gli ascolti delle altre reti. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.314.000 spettatori corrispondenti al 4.9% di share, mentre Blue Bloods ha raccolto 1.179.000 spettatori (4.4%) e Instinct da 861.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 è andato in onda il film Kung Fu Panda 2 che ha intrattenuto 1.111.000 spettatori (pari al 4.2% di share). Su Rai3 il film Il Tabaccaio di Vienna ha raccolto davanti al video 2.047.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4%. Su Rete4 è andato in onda Miami Supercops (I Poliziotti dell’8° Strada) che ha totalizzato 912.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Licia Colò con Eden – Un Pianeta da Salvare ha rportato a casa 591.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 A Casa per Natale ha raccolto 379.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove è andato invece in onda Sirene che ha raccolto 371.000 spettatori e l’1.4% di share.