Tante sono le parole che Pietro, Chiara, Rossana e i loro fratelli vorrebbero dire alla loro amata madre, ma sono le parole di Maria De Filippi a descrivere questa immensa gratitudine: "Hai reso il nostro mondo migliore, non esiste nulla che possiamo fare per eguagliare quello che hai dato a noi. Ora che siamo finalmente cresciuti mamma, è poter fare delle cose per te. Il bello di avere un lavoro per noi è poter fare cose per te, sono solo briciole, briciole di quell'amore infinito che hai dato a tutti noi e che vorremmo restituirti".

Non hai mai perso la forza di alzarti per noi, facevi l'impossibile, non ti sei mai risparmiata mamma, pur di riuscire a guadagnare qualche soldo hai accettato qualsiasi lavoro. A volte la pasta era senza condimento, perché non potevamo permettercelo, ma era buona perché l'avevi fatta tu. La famiglia che siamo viene dalla certezza della mamma favolosa che sei. Quell'amore che ci hai dato vorremmo dartelo, siamo qui per chiederti di smettere di lavorare, vorremmo che tu facessi tutto quello che non hai fatto nella vita perché ormai siamo grandi, lasciaci essere d'ora in poi quello che tu sei stata per noi.