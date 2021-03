Giulia Salemi finisce vittima di un attacco multiplo, nel corso della puntata di Live – Non è la D'Urso del 28 febbraio. Uscita dal Grande Fratello Vip, ha affrontato le "sfere" di Barbara D'Urso ed è stata duramente criticata, in special modo da Caterina Collovati che l'ha accusata di aver "importunato" suo marito. Durante la diretta, il primo attacco è arrivato da Simona Izzo: "Cerchi marito. Sveglia perché il principe azzurro non esiste. E soprattutto non puoi trovarlo in uno scarto della Gregoraci". Vladimir Luxuria ha invece fatto riferimento al fatto che abbia vissuto due relazioni in altrettante edizioni del GF Vip (prima con Francesco Monte e poi con Pierpaolo Pretelli): "Hai fatto del reality un ufficio di collocamento sentimentale. Le single disperate faranno la coda per fare i reality". Giulia ha cercato di difendersi, spiegando come il suo legame con Pierpaolo Pretelli sia autentico e non abbia nulla a che fare con il "chiodo scaccia chiodo".

La mia scelta può sembrare d'istinto, ma vi assicuro che io stessa prima di buttarmi in una relazione ho aspettato. Non ho mentito, lì c'era una situazione che si era chiusa (Pretelli-Gregoraci, ndr). Per quanto se ne continui a parlare in tv. Non sono passati tre giorni, il primo bacio per gioco è arrivato due mesi dopo che ero entrata.

L'attacco di Caterina Collovati

Arianna David è l'unica a essere intervenuta in sua difesa: "Questa ragazza potrebbe essere figlia di tutti noi". Poi, è arrivata la durissima rivelazione della Collovati. A suo dire, la Salemi avrebbe mandato messaggi inopportuni a suo marito Fulvio Collovati: nel 2015, lui e la Salemi lavorarono insieme nel talent calcistico Leyton Orient condotto da Simona Ventura su Agon Channel.

Sono passati tanti anni, ma mi aveva davvero infastidito. 5-6 anni fa hai fatto un programma insieme a mio marito. Premetto che lui non mi ha mai adito a dubbi sulla sua moralità. Casualmente presi il suo cellulare e trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi tesoro, amore, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti a una festa di compleanno. Quando ho sentito dire a Elisabetta Gregoraci che importunavi Briatore ho pensato: allora la signorina ha il vizietto di importunare gli uomini maturi, gli uomini sposati. Ti voglio dare un consiglio: è una cosa orribile, non lo fare mai più. Avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna, non si fa. Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte. Alla terza ti picchia qualcuno.

Giulia Salemi si difende

Giulia ha smentito in modo assoluto di aver mai voluto fare delle avance a Collovati, così come aveva negato di aver avuto comportamenti ambigui con Flavio Briatore: "Importunare? Il mio problema è che chiamo "amore" chiunque. Ma da lì a importunare un uomo. Provarci con uomini sposati è contro la mia etica. So la persona che sono. Non permetto che attacchiate i miei valori, i miei principi. Io non ho infastidito né importunato nessuno. Chi mi conosce sa come sono fatta. Non lo accetto. Già al GF non è stato bello il messaggio che è passato su di me. Non ho mai importunato Fulvio Collovati. Ci si sentiva perché partivamo insieme per raggiungere il programma. Non sono perfetta ma quello che state facendo non è solidale. E, apro e chiudo parentesi, all'epoca Briatore era single e si stava vedendo con un'altra donna". La Collovati ha ribadito il concetto ("La terza volta ti menano"), beccandosi una ramanzina di Barbara D'Urso, mentre Giulia ha spiegato perché in due occasioni si è legata a un uomo all'interno di un reality show.