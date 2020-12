Canale5 si prepara a festeggiare Capodanno 2021 insieme ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della Casa di Cinecittà saranno protagonisti di una festa che traghetterà gli spettatori verso il nuovo anno. Tra gli ospiti in studio, secondo le anticipazioni diffuse attraverso il profilo Instagram del settimanale Chi, ci saranno Stash and the Kolors e Fausto Leali che torna protagonista del reality dopo la squalifica che lo aveva costretto ad abbandonare il reality a poche settimane dall’inizio del gioco. Canteranno insieme a Pupo e Cristiano Malgioglio, rispettivamente opinionista ed ex concorrente del reality, che hanno preparato uno speciale show per il party di Capodanno. Dovrebbero cantare insieme la canzone “Gelato al cioccolato”, scritta anni fa dal celebre paroliere e portata al successo da Pupo.

In studio anche Rita Rusic e Valeria Marini

Alle due coreografie che stanno preparando i concorrenti – divisi in squadre per l’occasione, con la squadra perdente che trascorrerà nel Cucurio i primi giorni del 2021 – si affiancherà il ballo supersexy che avrà per protagoniste le “ex nemiche” Rita Rusic e Valeria Marini.

L’oroscopo di Ada Alberti

Ma per la fine dell’anno è previsto anche il consueto appuntamento con l’oroscopo, affidato ad Ada Alberti cui sarà contrapposto il “contro oroscopo” realizzato da Tommaso Zorzi. Sempre il giovanissimo showman, apprezzato concorrente di questa edizione, sarà il conduttore e commentatore speciale di una sfilata della quale saranno protagonisti i concorrenti del reality, accompagnati dai giudizi sferzanti del coinquilino. La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il 31 dicembre 2020 sarà una puntata speciale, che non terrà conto delle dinamiche di gioco. Sarà un appuntamento festoso, privo delle consuete nomination e nessun concorrente, nemmeno quelli già al televoto, dovrà abbandonare la Casa.