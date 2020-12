Il primo Capodanno della storia della televisione con il Grande Fratello Vip in diretta. Come si starà preparando la banda di Alfonso Signorini al grande evento? Una notizia su tutte circola da ore circa la possibilità di intrattenere con uno show vero e proprio e non solo con le beghe e le solite liti del gossip. Per questo, quando si tratta di intrattenere e di fare spettacolo, non c'è niente di meglio che mettere al centro della scena un pezzo da novanta come Cristiano Malgioglio. Il cantautore vuole cantare la hit Gelato al cioccolato insieme a Pupo. Il brano è uno dei grandi classici delle feste di capodanno.

Pupo e Cristiano Malgioglio, una coppia molto amata

Pupo e Cristiano Malgioglio sono indissolubilmente legati proprio grazie a questo grande successo che il camaleontico Malgioglio scrisse per l'attuale opinionista del Grande Fratello Vip. Sono rare però le apparizioni in cui la coppia ha cantato questo brano. L'occasione dell'inedito Capodanno Mediaset è quella giusta per riformare l'amata coppia. Alfonso Signorini non si lascerà di certo sfuggire questa occasione.

La storia di Gelato al cioccolato

"Gelato al cioccolato" dà anche il nome al secondo album della carriera di Pupo. La canzone è firmata da Clara Miozzi e da Cristiano Malgioglio. Una firma parziale perché il cantante non volle che il suo nome apparisse nei credits dell'album e del disco. Per trovare la sua firma, bisogna andare a guardare la canzone registrata alla Siae. Il significato della canzone è sempre stato sibillino. Il "Gelato al cioccolato" sarebbe dedicato a un ragazzo tunisino che Cristiano Malgioglio conobbe durante un viaggio in Tunisia. Eppure Cristiano Malgioglio ha sempre smentito questa versione. A Radio Deejay disse: "Mi avevano chiamato per scrivere una canzone e mi dissero ‘Fai una cosa sul gelato', ma sai io sto lavorando con Mina, non me la sento, poi sono tornato a casa e quel giorno mi preparo un budino, solo che al posto dello zucchero ho messo il sale e così è venuto ‘dolce e un po' salato', voi pensate sempre al doppio senso, ma dico la verità".