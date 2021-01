in foto: foto Endemol

Il Grande Fratello Vip è sotto accusa da giorni in merito ai dubbi sul televoto, che risulterebbe falsato per via di voti provenienti dall'estero. In particolare, negli ultimi giorni è scoppiata una nuova "rivolta" sui social contro i fan di Dayane Mello, che riceve ampio sostegno dal Brasile. Il punto è che non solo il voto dovrebbe essere aperto soltanto a cittadini italiani, ma che i supporter della modella carioca hanno chiesto a personaggi locali di darle ulteriore visibilità. Lo staff di Dayane è stato così spinto a intervenire con un comunicato ufficiale.

Il caso del televoto truccato e del sostegno a Dayane

Amata e odiata, la Mello è protagonista assoluta di questa edizione, ma è lecito chiedersi se il suo percorso non venga compromesso da un punto di vista etico dagli "aiutini" esterni. Molti spettatori italiani protestano da settimane contro i voti dall'estero e c'è chi ha proposto (in modo ironico) di "sabotare" il Grande Fratello brasiliano andando a votare i suoi concorrenti più impopolari. Dalla nazione sudamericana, in tutta risposta, è arrivato il sostegno nei confronti di Dayane da una pagina Instagram che ha quasi 17 milioni di follower.

Il comunicato dello staff di Dayane

Queste le parole pubblicate in una story sul profilo Instagram di Dayane Mello. Lo staff invita a misurare i toni contro la modella, al centro di molte critiche, e definisce "normale" il sostegno che la Mello riceve dal suo Paese d'origine. Ricordiamo che il televoto del Gf Vip è oggetto di indagine da parte dell'Agcom.