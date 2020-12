Sono ormai mesi che si parla delle presunte irregolarità relative al televoto del Grande Fratello Vip e a questo proposito l'AGCOM, l'autorità che si occupa delle garanzia nelle comunicazioni ha fatto sapere di aver avviato un'istruttoria sulla questione, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni sul reality show di Canale 5.

Le indagini avviate dall'AGCOM

Nel comunicato diramato dall'Autorità amministrativa e reso pubblico anche sull'account Twitter ufficiale si legge: "L'Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell'ambito dell'edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello Vip, ha avviato un'istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall'art, 5, comma 1-bis". Si tratta dell'articolo che determina l'identificazione del soggetto che sta attuando il voto nel corso del talent show e sulla possibilità di votare dall'estero.

Cosa è successo al Grande Fratello Vip

Nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip è capitato più di una volta che i concorrenti ricevessero dei voti da utenti provenienti dall'estero, è accaduto nel caso di Adua Del Vesco che ha ricevuto voti dalla Spagna e successivamente, insieme a Dayane Mello i voti sono arrivati dal Brasile. È scoppiato, quindi, un caso sulla questione e sarebbero centinaia gli account fake creati per votare i propri concorrenti preferiti, cercando in questo modo di aggirare il regolamento. Esisterebbero, poi, anche delle chat create appositamente per pilotare il televoto. Questo comportamento, perpetratosi nel tempo, sebbene Alfonso Signorini abbia sempre dichiarato che non siano state riscontrate anomalie nel voto concesso al pubblico, è arrivato anche sulle scrivanie dell'AGCOM che ha perciò deciso di avviare delle indagini per scoprire qualcosa in più su queste irregolarità.