Can Yaman torna in tv: sarà ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te 2022 Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Can Yaman torna in un salotto televisivo che l’ha già visto protagonista in passato. Sarò ospite della nuova edizione di C’è Posta Per Te.

A cura di Gaia Martino

Sono iniziati i preparativi per la nuova stagione di C'è Posta Per Te che tornerà in onda come sempre su Canale 5 a gennaio 2022. Il people show più longevo della tv italiana vede protagoniste persone comuni alla ricerca di un parente lontano, amori perduti o amicizie di gioventù ma anche personaggi noti del mondo dello spettacolo e del cinema. Nel corso degli anni la conduttrice Maria De Filippi ha ospitato in studio attori, conduttori e sportivi per regalare sorprese indimenticabili ai suoi protagonisti. Il toto ospiti del programma per la nuova stagione è partito già da diversi mesi ma nelle ultime ore arrivano notizie che potrebbero essere presto confermate. A dare una prima chicca di gossip è il settimanale Chi che annuncia il grande ritorno in tv di Can Yaman.

Il ritorno di Can Yaman in tv

Ultimamente il celebre attore turco è sparito dai radar televisivi, dedicandosi principalmente al set. Il latin lover al centro del gossip italiano per via della sua vita sentimentale, secondo quanto rivela il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe pronto a tornare nel piccolo schermo come ospite di C'è Posta Per Te. Un salotto non nuovo per lui che già nelle passate edizioni l'ha ospitato per fare una sorpresa ad Ilaria nel 2020, ed a Zia Maria nel 2021.

Quando parte C'è Posta Per Te 2022

C'è grande attesa per il ritorno in prima serata di C'è Posta Per Te, il programma di Maria De Filippi con ventiquattro edizioni all'attivo che regala emozioni ai telespettatori ed a chi ne prende parte in prima persona. Il portale SuperGuidaTv annuncia che lo show ripartirà il prossimo sabato 8 gennaio, come di consueto sulla rete ammiraglia Mediaset. Oltre Can Yaman, nella lista dei prossimi ospiti di Maria De Filippi ci sono anche Paolo Bonolis e il capitano della Nazionale Leonardo Bonucci.

Gli impegni sul set di Can Yaman

Lontano dai programmi televisivi ma più che attivo sui set cinematografici. Circa due mesi fa Can Yaman ha iniziato le riprese di ‘Viola come il mare' insieme alla collega Francesca Chillemi. La nuova fiction Mediaset tratta dal romanzo ‘Conosci l'estate?' di Simona Tanzini debutterà con ogni probabilità nel 2022 e vede l'attore turco come protagonista maschile.

I due interpreti della serie si sono resi protagonisti anche di diverse pagine di gossip che li vedrebbero insieme non solo come colleghi. Tra loro sarebbe nata una bella complicità: il settimanale Chi li ha pizzicati insieme, oltre i confini del set cinematografico, mentre uscivano da un portone di un palazzo.