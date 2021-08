Cosa sappiamo di Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman Protagonisti della prossima fiction prodotta da Lux Vide, ovvero “Viola come il mare”, sono Francesca Chillemi e Can Yaman. L’attrice siciliana e l’attore turco inizieranno le riprese a settembre, e il debutto della serie è previsto infatti per il prossimo anno. Sono ancora poche le notizie in merito alla serie, ma ecco tutto quello che è necessario sapere finora.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e tra le tante novità che aspettano i telespettatori nei prossimi mesi, non potevano mancare quelle inerenti alle fiction tv. Tra i nuovi arrivi progetti di cui si è già sentito parlare c'è anche "Viola come il mare", fiction prodotta da Lux Vide che vede come protagonisti Francesca Chillemi e uno degli attori più acclamati del momento: Can Yaman. Ma cosa sappiamo su questa nuova serie che, a quanto pare, ben presto vedremo in tv?

La trama di Viola come il mare

"Viola come il mare" si ispira al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Stanzini che, per l'appunto, ha come protagonista Viola, una giornalista romana che però, per motivi professionali, si è dovuta trasferire a Palermo. Se la sua vita lavorativa, nonostante alti e bassi, continua a regalarle soddisfazioni, nel suo privato una malattia degenerativa le rende difficile muoversi e, inoltre, è affetta da un disturbo della percezione. Eppure queste sue problematiche non le hanno mai impedito di lavorare al meglio, come dimostra mettendo tutta se stessa in una nuova indagine sull'omicidio di una ragazza siciliana di vent'anni. Non solo un caso da seguire, ma qualcosa che ha a che fare con una faccenda personale. Se questa è la trama che sottende al romanzo, edito lo scorso anno, non è chiaro se quello che vedremo nella trasposizione televisiva sia così fedele al racconto.

I protagonisti di "Viola come il mare"

Come anticipato il ruolo della protagonista è stato affidato a Francesca Chillemi che, quindi, affronterà un ruolo decisamente diverso da quello a cui siamo stati abituati a vederla in questi anni. Al suo fianco, come controparte maschile, troviamo invece Can Yaman. L'attore turco è ormai entrato a pieno titolo tra i volti più amati della nostra televisione e, come lui stesso ha annunciato, le riprese della serie inizieranno a settembre, prima ancora di quelle di Sandokan, il progetto che lo vedrà protagonista insieme a Luca Argentero. Non ci sono notizie in merito agli altri componenti del cast, ma non è escluso che una volta iniziate le riprese, possano emergere nuove informazioni.