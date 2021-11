Can Yaman e Maria Giovanna Adamo, chi è la nuova presunta fiamma dell’attore turco Il settimanale Chi ricostruisce il presunto flirt nato di recente tra Can Yaman e la modella crotonese di 25 anni Maria Giovanna Adamo, conosciuta sul set di Viola come il mare. In occasione del 32esimo compleanno di Can, il padre Güven Yaman ha pubblicato sui social su un video di auguri con una serie di foto, compresa quella che la giovane modella. Gli indizi lasciano pensare che l’attore turco abbia già parlato della nuova fiamma alla famiglia.

A cura di Giulia Turco

La fine della favola tra Can Yama e Diletta Leotta è ormai una certezza. Dell'epilogo della storia d'amore che per un'estate intera ha tenuto banco su tutte le pagine di gossip è stato confermato dalla conduttrice siciliana che si è detta con il cuore infranto nell'intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Aveva lasciato uno spiraglio di speranza, perché la favola d'amore con Yaman potesse prima o poi arrivare ad un lieto fine, ma lui, il divo turco delle fiction, avrebbe già ritrovato l'amore con un'altra donna.

Il nuovo flirt di Can Yaman sarebbe Maria Giovanna Adamo

Maria Giovanna Adamo è la modella di 25 anni, originaria di Crotone, che avrebbe fatto perdere la testa a Can Yaman di nuovo, dopo Diletta Leotta. Stando al gossip, l'attore avrebbe riconfermato il suo amore per l'Italia e la passione per le donne del sud, lasciandosi invaghire questa volta dalla modella e attrice conosciuta a Palermo sul set di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi prodotta da Lux Vide. Tra i suoi ultimi lavori, Maria Giovanna ha avuto un piccolo ruolo nella serie tv di Carlo Verdone su Prime Video Vita da Carlo. Come raccontano le pagine dell'ultimo numero di Chi, in occasione del 32esimo compleanno di Can, il padre Güven Yaman ha condiviso sul suo profilo Instagram un video di auguri con una serie di foto, compresa quella che la giovane modella aveva pubblicato sulla sua pagina insieme a Can. Il nome di Maria Giovanna Adamo non è nuovo al gossip, ma gli ultimi indizi lasciano pensare che l'attore turco abbia già parlato della nuova fiamma alla sua famiglia.

(Can Yaman e Maria Giovanna Adamo sul set di Viola come il mare, foto dal settimanale Chi).

La rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

A fine settembre Diletta Leotta aveva confermato l'allontanamento tra lei e l'attore turco, dopo mesi di passione. "C'era stata anche la proposta di matrimonio dopo un mese, un rapporto davvero passionale. Ora non ci sentiamo, ma nella vita tutto è possibile". La conduttrice di DAZN aveva lascia una finestra aperta dopo aver chiuso la porta a una relazione che spesso ha subito attacchi per essere poco credibile. "Siamo lontani adesso, forse questo tempo servirà a entrambi"aveva spiegato con candore.