Tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita davvero, la conferma della conduttrice Tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita davvero, l’ha confermato la conduttrice a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “C’era stata anche la proposta di matrimonio dopo un mese, un rapporto davvero passionale. Ora non ci sentiamo, ma nella vita tutto è possibile”. La conduttrice di DAZN lascia una finestra aperta dopo aver chiuso la porta a una relazione che spesso ha subito attacchi per essere poco credibile.

A cura di Redazione Spettacolo

Tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita davvero, l'ha confermato la conduttrice a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: "C'era stata anche la proposta di matrimonio dopo un mese, un rapporto davvero passionale. Ora non ci sentiamo, ma nella vita tutto è possibile". La conduttrice di DAZN lascia una finestra aperta dopo aver chiuso la porta a una relazione che spesso ha subito attacchi per essere poco credibile. "Siamo lontani adesso, forse questo tempo servirà a entrambi" ha aggiunto, mostrandosi con volto disteso e sorriso disinvolto.

Ultimamente tutto lasciava presagire una rottura. Lei da sola nei festeggiamenti del compleanno e agli eventi mondani, lui in lacrime mentre partecipava ai party della mostra del cinema di Venezia 2021 e completamente immerso nel lavoro. Nessuno si è mai sbottonato a riguardo, entrambi hanno evitato la domanda e tirato dritto. Tanti i dubbi sul modo in cui hanno gestito questa storia mediaticamente, nessuna certezza per quanto riguarda la veridicità o meno della relazione.

Sta di fatto che i set fotografici organizzati ad hoc sulle terrazze degli alberghi e le foto condivise sui social con l'aiuto di esperti maestri del settore, tra agenti e social media manager, non hanno aiutato in fatto di credibilità. "La crisi con Diletta Leotta è ufficiale" ha titolato Diva e Donna nell'ultimo numero in edicola, mostrando l'attore turco in preda a "una crisi di nervi" nell'angolo di una terrazza di un hotel veneziano. La Leotta invece non ha mai avuto questi crolli in pubblico, si è ritirata nelle sue stanze e dedicata al lavoro, finché non è arrivato l'invito dorato di Silvia Toffanin. Tempo di confessioni, soprattutto perché sono mesi che i paparazzi rincorrono entrambi e i settimanali cercano di accaparrarsi la dichiarazione decisiva. Che oggi, finalmente, ha messo un punto. E una virgola.