Can Yaman ha regalato una giacca speciale a Maria, zia di Akirobita, ragazza che ha chiamato C'è posta per te per ringraziarla dell'amore materno che, in qualità di zia, non le ha fatto mai mancare. La morte prematura della mamma ha spinto sua sorella a prendersi cura della nipote, che ogni giorno le è grata per tutta la dedizione che ha mostrato dapprima nei confronti di sua madre e dopo per lei. La sorpresa nel farle trovare il suo attore del cuore, colui che con Daydreamer – Le ali del sogno è stato capace di conquistare milioni di donne in tutto il mondo, non ha fatto altro che farle tornare il sorriso: "Grazie davvero, il più bel regalo sei tu e mi basta", ha balbettato emozionata.

Cosa ha regalato Can Yaman a zia Maria

Ma l'incontro, che è passato attraverso il racconto di Can Yaman e della sua vita da ragazzo, quando, a causa di forti problemi economici in famiglia, ha dovuto rinunciare alle cure dei suoi genitori, troppo impegnati a lavorare, ed è stato cresciuto dalle sue nonne. La vicinanza anche di vissuto ha accorciato le distanze tra l'attore turco e Maria, alla quale, dopo aver regalato un cellulare, delle cover con il suo viso, un servizio da tè e il suo abbraccio più caloroso, ha chiesto come avrebbe voluto di tutto quello che in quel momento portava indosso.

Chi è lo stilista e quanto costa la giacca

Maria ha esitato, si è imbarazzata e poi, incalzata da Maria De Filippi, ha scelto la giacca con il suo profumo. Una giacca speciale visto che è una delle creazioni di Ilker Bilgi, il manager di Can Yaman, inseparabile da lui in ogni viaggio. La pagina ufficiale Instagram che presenta tutte le sue creazioni, delle quale non vengono riportati né prezzo né un riferimento per lo shop online, è piena di capi che l'attore turco ha indossato nelle varie ospitate in Italia, non ultima quella di Verissimo. A differenza della giaccia di ieri sera, le altre hanno spesso come tema le ali, che si rifanno al titolo della soap e rimandano a quel sogno romantico e un po' proibito che tante donne hanno coltivato puntata per puntata.