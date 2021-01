La terza puntata di C'è posta per te, andata in onda il 23 gennaio 2021 su Canale 5, apre con l'ospite più importante della serata: Can Yaman. L'attore turco, che interpreta il ruolo di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno, è il ‘regalo' che una nipote vuole fare a sua zia Maria, che da quando non c'è più sua madre, non le hai mai fatto mancare l'amore materno: "Io lo so quanto ti manca, so che la sogni e vorrei che tu aprissi gli occhi e scoprissi che è ancora lì con te. Ho 22 anni ormai e posso farcela. Se sono sopravvissuta alla sua fine, è perché ci sei tu che me la ricordi in tutto e per tutto. Da stasera tu hai anche me, anche se non sarò mai lei".

L'arrivo di Can Yaman

Achiropita, questo il nome della ragazza che ha chiamato a C'è posta per te, ha perso la madre due anni fa dopo una lunga malattia. Ha altri tre fratelli che vivono accuditi anche dall'affetto di zia Maria, che è a tutti gli effetti come una seconda madre per loro. Il regalo per lei è Can Yaman, che quando arriva per incontrarla si emoziona tantissimo perché ha vissuto una storia simile:

È una storia questa che emoziona anche me, perché l'ho vissuta. È una storia che mi ricorda il passato, anche io sono cresciuto con mia nonna. Per me, le donne valgono tantissimo. Quando ci penso, penso che io sarei una nullità se non ci fossero state donne nella mia vita.

Successivamente, l'attore fa entrare un set di bicchieri da tè e richiamando una scena della soap opera in onda tutte le settimane su Canale 5, Daydreamer – Le ali del sogno, spiega: "Ti voglio offrire un tè, dopo quando finiscono le riprese magari stiamo un po' di tempo insieme. Tu hai avuto molto meno nella tua vita, ma anche alcune cose sono belle, no? Hai un nipote perfetto, hai dei figli. Ti porteranno bene, le voglio regalare a te". Le regala una collana con la foto della sorella e gliela fa indossare. La zia Maria è emozionata: "Guardo la tua serie pure in turco, con i sottotitoli". Alla fine è un successo per tutti. Achiropita chiede a sua zia di avere più fiducia e di aprirsi di più. Ovviamente, zia Maria apre la busta e tutti si abbracciano.

Il gran finale: Can Yaman si toglie la giacca

Il gran finale è tutto per il pubblico, in visibilio per il fisico di Can Yaman. Si toglie la giacca per regalarla a Zia Maria che l'ha espressamente richiesta: "La voglio regalare a te". Can Yaman esce dallo studio tra gli applausi e il delirio delle donne presenti in studio.