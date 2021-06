La nuova stagione di Canale 5 è ancora lontana da una forma definitiva. Ma quella che si è appena conclusa è stata un'annata ricca di spunti che possono portare a stravolgimenti futuri. Tra i punti principali c'è il nodo della domenica pomeriggio. Uno spazio che solo fino a due anni fa pareva appannaggio imprescindibile di Barbara d'Urso e che invece sembra sempre più destinato a una rivoluzione, visto anche il successo dell'operazione Mara Venier a Domenica In.

L'ipotesi domenica pomeriggio per Silvia Toffanin

Stando alle voci che circolano in queste settimane, si pensa con sempre maggiore insistenza alla possibilità che la nuova domenica di canale 5 possa essere cucita addosso a Silvia Toffanin, che dopo aver fatto suo il sabato con Verissimo, in onda da anni senza sosta, potrebbe diventare il volto della giornata di festa per eccellenza. Stando a quanto riporta DavideMaggio.it, l’intenzione della rete sarebbe quella di puntare su un format che segue il modello de La Domenica del Villaggio. Al centro del progetto ci sarebbe proprio lei, Silvia Toffanin, che in questi ultimi anni ha conquistato la fiducia e l'apprezzamento del pubblico rivelandosi una conduttrice caparbia e in grado di instaurare un rapporto di grande empatia con i suoi ospiti, scrollandosi di dosso i pregiudizi che la riguardavano.

Il futuro di Verissimo

Si tratta tuttavia di pure ipotesi, considerando che il pomeriggio della domenica di Canale 5 sarebbe da riformulare interamente. Alla conduttrice, secondo le indiscrezioni, andrebbe lo spazio centrale della domenica pomeriggio, con la necessità per Canale 5 di trovare un programma che faccia da traino alla rete, facendo il lavoro sporco per tirare la volata degli ascolti al contenitore affidato ipoteticamente alla conduttrice. Una cosa è certa, Canale 5 ha la necessità di ritrovare una sua centralità nella domenica pomeriggio, spazio di cui per anni ha dettato i ritmi. Dopo l'era D'Urso, potrebbe iniziare quella di Silvia Toffanin, ma nel caso un altro interrogativo troverebbe spazio: che ne sarà di Verissimo?