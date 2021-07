Dall'autunno 2021 Anna Tatangelo sbarcherà a Mediaset, per la prima volta come conduttrice di un programma tutto suo. Lo show in questione è Scene da un matrimonio, e ha già fatto parecchio discutere per la sua collocazione alla domenica pomeriggio. La Tatangelo e Silvia Toffanin con Verissimo saranno infatti i nuovi volti di quella fascia, al posto di Barbara D'Urso il cui longevo programma Domenica Live è stato cancellato. La cantante di Sora ha parlato per la prima volta di questo nuovo impegno, in un'intervista con Il giornale. Inizialmente, per Scene da un matrimonio si era pensato anche ad Alessia Marcuzzi, che però non ha accettato e ha deciso di lasciare Mediaset.

Come sarà Scene da un matrimonio

In realtà, per il momento il progetto è ancora top secret. "Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla. Non posso dire nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno". Dunque, non è ancora chiaro in che misura la trasmissione sarà erede di quella condotta da Davide Mengacci per molti anni, in cui si seguivano coppie di sposi dalla preparazione del loro matrimonio alla cerimonia. "Comunque racconterò molto anche me stessa", ha però assicurato la Tatangelo (che tornerà anche come giurata a All Together Now). La cantante è pronta a mostrarsi in una veste inedita:

Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me. (..) Penso di essere stata una delle prime in Italia che ha provato ad andare oltre la musica, seguendo gli esempi di altre artiste che pubblicavano dischi ma facevano anche televisione. Negli anni Sessanta e Settanta era una abitudine di tante. Poi basta. Poi si è chiuso lo spazio e, se si provava ad uscire, ci si sentiva dire ma questa che vuol fare?

Come cambia la domenica di Canale 5

Dunque, Scene da un matrimonio e Verissimo occuperanno il pomeriggio della domenica sull'ammiraglia Mediaset, con il programma della Toffanin che manterrà anche l'appuntamento del sabato. Oltre a Domenica Live, anche Live – Non è la D'Urso sparirà dai palinsesti di Canale 5. Al suo posto, la domenica sera, vedremo Scherzi a parte con Enrico Papi, quindi All Together Now e All Together Now Kids con Michelle Hunziker, poi La domenica del villaggio (forse con Gerry Scotti) e infine Avanti un altro pure di sera con Paolo Bonolis. Alla D'Urso resta comunque Pomeriggio 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, seppur ridimensionato: "Proviamo a cambiare un po’ genere, virando solo sull’attualità. Quel tipo di infotainment a 360 gradi, dalla politica alla cronaca e il gossip, dei suoi programmi domenicali, non ha più senso", ha spiegato l'editore Piersilvio Berlusconi.