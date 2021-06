I fan della serie più vista su Netflix sono già in trepidante attesa dei nuovi episodi, le cui riprese sono già iniziate nel Regno Unito, ma a placare la curiosità degli appassionati di Bridgerton ci ha pensato lo sceneggiatore della serie, ovvero Chris Van Dusen. Sul suo profilo Twitter, infatti, ha condiviso uno scatto in cui è ritratto il copione della seconda stagione dove si intravede anche il primo episodio della prima serie firmata da Shonda Rhimes per il colosso streaming.

Il primo malizioso episodio

Protagonista della seconda stagione, come ormai si sa da tempo, sarà Anthony, il fratello di Daphe Bridgerton ed è proprio il suo personaggio che viene descritto in apertura di stagione. Il primo episodio si intitolerà così: "Capital R Rake", un modo per dire "Libertino con L maiuscola" e quale descrizione si addice di più al passionale Visconte che abbiamo visto perdersi tra le braccia della bella Siena nella prima stagione? Non mancheranno, quindi, gli elementi che hanno contribuito al successo di Bridgerton, ovvero la seduzione e ovviamente il sesso. Come già anticipato anche da una delle protagoniste, ci saranno delle scene piuttosto piccantie il titolo del primo episodio non fa che avvalorare questa affermazione.

Le novità della seconda stagione

Nonostante anche Anthony, interpretato da Jonathan Bailey, ha conquistato orde di fan, l'assenza dell'amato Duca di Hastings, che ha il volto di Regé-Jean Page, non passerà inosservata. Nonostante Shonda Rhimes avesse chiesto all'attore di partecipare almeno per un cameo, la risposta finale non è stata affermativa. Vedremo Daphne, quindi, ma senza il suo duca. Ci saranno, però, altri nuovi ingressiche porteranno scompiglio nella numerosa famiglia Bridgerton che si troverà a dover gestire nuovi amori e intrighi nella Londra ottocentesca e, forse, dovrà ancora fare i conti con la penna di Lady Whistletown.