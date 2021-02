Barbara D'Urso ha aperto la puntata di Live – Non è la D'Urso del 28 febbraio, commentando il tweet di Nicola Zingaretti, il dibattito che ne è seguito e la notizia della chiusura del programma della domenica sera. Ma andiamo con ordine. In settimana, il segretario del Partito Democratico ha scritto su Twitter un elogio alla conduttrice di Live: "In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!".

La replica di Barbara D'Urso

In apertura di puntata, Barbara D'Urso ha raccontato quanto accaduto questa settimana. Il tweet di Zingaretti, infatti, ha scatenato dibattito ma anche qualche frecciatina ironica. La conduttrice ha spiegato: "È stata una settimana surreale e anche abbastanza divertente. Mi sono ritrovata all'interno di un vero e proprio dibattito politico, che è stato sulle prime pagine di tutti i giornali e nelle trasmissioni più autorevoli. Tutto partiva da un tweet di Nicola Zingaretti che è il segretario del Partito Democratico nonché Presidente della Regione Lazio che sottolineava e, in un certo senso, mi ringraziava per avere portato la politica vicino alle persone dicendo che ce n'è bisogno. Io naturalmente ringrazio Nicola Zingaretti e tutti quelli che la pensano come lui". Quindi ha spiegato di essere orgogliosa di fare in modo che la politica sia comprensibile anche a coloro che sono lontani dal politichese:

"Sono orgogliosa di fare in modo che i politici parlino il linguaggio della gente e che possano rivolgersi a una platea così vasta e familiare come quella della prima serata di Canale5. Io parlo di politica, è vero. Parlo di violenza sulle donne, parlo di omofobia, parlo di diritti civili, parlo delle telecamere all'interno degli asili e delle strutture per gli anziani per proteggerli. Lo faccio in maniera popolare, è il mio modo. Sapete perché lo faccio così? Perché credo che questi temi così difficili debbano entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente".

La chiusura anticipata di Live – Non è la D'Urso

Barbara D'Urso, poi, ha affrontato un altro tema che l'ha vista al centro della scena: la chiusura anticipata di Live – Non è la D'Urso. La conduttrice prima ha sottolineato che il tweet di Nicola Zingaretti ha avuto origine proprio dalla notizia della chiusura anticipata del suo programma. Poi, ha fatto una precisazione in proposito: