Ormai non è più una semplice indiscrezione, Live – Non è la D'Urso chiude ufficialmente con l'ultima puntata di domenica 28 marzo. A confermarlo è un comunicato stampa di Mediaset, che dà sostanza alle indiscrezioni degli ultimi giornisecondo le quali l'azienda di Cologno Monzese progettava di terminare in anticipo la stagione del programma condotto da Barbara D'Urso, in onda alla domenica sera su Canale 5.

Zingaretti in difesa di Barbara D'Urso

Nei giorni scorsi il programma domenicale di Barbara D'Urso era finito al centro di un dibattito proprio per queste indiscrezioni. Dibattito ingigantito dalle parole del segretario del PD Nicola Zingaretti che, attraverso il suo canale Twitter, si era schierato in difesa della conduttrice e della trasmissione, descrivendola come uno spazio che "ha portato la politica vicino alle persone".

Mediaset: "Non è una chiusura definitiva"

Tuttavia Mediaset non sembra intenzionata a mettere fine inderogabilmente all'esperienza di Live – Non è la D'Urso, annunciando che il talk serale riprenderà con nuove edizioni in futuro. Il format è nato nella primavera del 2019, inizialmente con una collocazione di prima serata infrasettimanale. Successivamente è stato spostato alla domenica sera dove, dalla stagione 2019-2020 si è scontrata con Che Tempo Che Fa e Non è l'Arena di Massimo Giletti. In queste due edizioni Live – Non è la D'Urso si è fatto notare per diverse ragioni, soprattutto per il caso Prati-Caltagirone, il cui teatro nelle settimane più calde è stato proprio lo studio di Barbara D'Urso. Altre polemiche sono scaturite anche in relazione alla presenza di alcuni rappresentanti politici in trasmissione, vedi quella di Salvini durante la quale il segretario della Lega recitò l'Eterno Signore in diretta insieme alla conduttrice.

Si allunga Domenica Live

In contemporanea alla chiusura di Live Non è la D'Urso, Mediaset annuncia che si aprirà un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire Domenica Live. Dalle 15 alle 17 ci sarà un blocco interamente dedicato all'informazione e alla politica, presumibilmente di stampo simile a quello che negli ultimi mesi apriva Live – Non è la D'Urso. Domenica Live quindi si allungherà, andando in onda fino alle 18.45 con 4 ore di diretta.