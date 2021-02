Barbara d'Urso mostra solidarietà a Mara Venier, vittima di una terribile fake news che aveva annunciato la presunta morte del marito Nicola Carraro. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, molto chiacchierata nelle ultime ore per la possibile chiusura anticipata di Live – Non è la d'Urso, ha dedicato un momento all'episodio spiacevole che ha coinvolto la collega Rai. Amica e rivale in palinsesto, Barbara d'Urso ne ha approfittato per lanciare un invito alla padrona di casa di Domenica In.

Barbara d'Urso invita Mara Venier a Pomeriggio Cinque

"Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto di quanto è arrabbiata perché hanno scritto delle cose non vere su Nicola, il suo amatissimo marito", spiega Barbara d'Urso in onda a Pomeriggio Cinque. "Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto". La conduttrice ha colto la palla al balzo per invitare in studio Mara Venier, che proprio insieme al marito era già stata ospite della d'Urso nel lontano 2015. Erano gli anni del ritorno a Mediaset per la Venier, che ha ricoperto il ruolo di giudice a Tu sì que vales e di opinionista a L'Isola dei Famosi. La conduttrice di Canale 5 di recente ha molto apprezzato la sua esilarante imitazione di Vincenzo De Lucia, che da qualche settimane partecipa a Domenica In con i suoi sketch. Tanto da condividerli sul suo profilo Instagram.

Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una Venier intervista, urgente, ma che meraviglia. Nicola un bacio grande ti hanno allungato la vita, lasciali stare.

Live – Non è la d'Urso verso la chiusura anticipata

Circola in maniera piuttosto insistente l'indiscrezione che il contenitore serale dedicato al gossip e all'attualità di Barabra d'Urso possa chiudere i battenti della stagione prima del previsto. Il motivo sarebbe da ricercare negli ascolti bassi del programma, tra il 10 e il 12 %. Secondo Dagospia la chiusura anticipata di Live – Non è la d'Urso potrebbe arrivare già tra dine marzo ed inizio aprile. Un'ipotesi che ha acceso il dibattito già molto vivo sulla qualità dei programmi della conduttrice e sulle scelte messe in campo in palinsesto da parte di Mediaset. Barbara d'Urso finora ha commentato, nella puntata di Pomeriggio Cinque del 23 febbraio: “Si parla si parla senza sapere come stanno realmente le cose”. E ha aggiunto: “Quello che si legge sui social è importante, quello che si dice anche ma ci sono molti siti che spesso anche con cattiveria, raccontano le notizie a loro modo".