Bambino racconta come è cambiata la vita durante il Covid, poi piange: Maria De Filippi lo consola Emiliano Fiasco, 12 anni, è un ballerino dallo straordinario talento. A Tu sì que vales ha commosso la giuria e il pubblico raccontando, con una intensa coreografia, la vita dei bambini durante la pandemia.

A cura di Daniela Seclì

Emiliano Fiasco, 12 anni, è stato il più giovane protagonista della puntata di Tu sì que vales trasmessa sabato 13 novembre. Il bambino è un ballerino che è riuscito con una suggestiva e commovente coreografia sulle note di Sogna ragazzo, sogna di Roberto Vecchioni a mettere in scena come è cambiata la quotidianità dei più piccoli durante la pandemia di Covid: le quattro mura della stanza, la DAD, il computer come unica finestra sul mondo. Ma i sogni possono prendere per mano la mente e portarla lontano da quello spazio angusto.

La coreografia commuove tutti

La coreografia di Emiliano Fiasco ha messo i brividi. La regia ha inquadrato i genitori del concorrente in lacrime e così anche Gerry Scotti. Dopo l'esibizione, il pubblico si è alzato in piedi e gli ha fatto un fragoroso applauso. Il ballerino si è commosso e ha nascosto il viso tra le mani. Maria De Filippi è andata da lui per consolarlo: "Hey grand'uomo, non devi mica piangere. Sei stato bravo, per questo ti fanno gli applausi". Lo ha abbracciato e si è sincerata che andasse tutto bene: "È passato?", poi gli ha chiesto quale sia il suo sogno. Il concorrente non ha avuto dubbi: "Ballare, non posso proprio farne a meno".

Giulia Stabile fa i complimenti ad Emiliano Fiasco

Maria De Filippi ha chiesto a Giulia Stabile un parere sullo stile di Fiasco, la vincitrice di Amici non ha avuto dubbi: "Per me è un piccoletto che ha il controllo del movimento di un adulto. È incredibile". Il ballerino è apparso felicissimo: "Grazie. Grazie al pubblico, a voi, ai conduttori, alla mia famiglia". Maria De Filippi, prima di passare alla votazione gli ha consigliato di non mollare mai lo studio, nonostante stia già realizzando il suo sogno. Gerry Scotti ha aggiunto: "Io mi sono commosso, forse anche per l'energia che ci ha messo. È stato emozionante". Sia per la giuria che per il pubblico (99% sì), Emiliano Fiasco vale.