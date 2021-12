Ballando con le stelle 2021, chi sono le coppie di finalisti: Alvise Rigo eliminato Si è conclusa la seconda semifinale di Ballando con le stelle 2021. Sono state decretate le 5 coppie di finalisti che si sfideranno sabato 18 dicembre. Eliminata la coppia di Alvise Rigo e Tove Villfor e ripescata quella di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alvise Rigo è l'eliminato della seconda semifinale di Ballando con le stelle 2021. Alvise e Tove Villfor si sono trovati ad affrontare il ballottaggio finale insieme a Bianca Gascoinge e Mietta, le preferite tra i ripescati. Dopo l'esibizione di Monica Bellucci ballerina per una notte infatti, Milly Carlucci e la giuria di Ballando hanno acclamato le 5 coppie di finalisti di questa edizione, che si esibiranno per l'ultima volta nella puntata di sabato 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, per decretare il vincitore. Le coppie che hanno superato anche questa seconda semifinale sono andate dritte all'ultima puntata dopo aver affrontato una prova dal forte potenziale emotivo, ballando a sorpresa in coppia con una persona importante della loro vita. Ecco chi sono i concorrenti finalisti di Ballando con le stelle 2021:

Arisa e Vito Coppola

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Morgan e Alessandra Tripoli

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale sono stati ripescati

Due coppie sono state scelte dalla giuria tra gli eliminati per tentare il ripescaggio. Preferite, secondo il punteggio dei giudici, le esibizioni di Bianca Gascoigne e di Mietta, tornata in pista dopo essere guarita dal Covid. Arrivate allo spareggio, le due coppie hanno scoperto il loro destino al termine della puntata, insieme a quello di Alvise Rodrigo e Tove, sfavoriti dalla classifica del semifinalisti. Al televoto del pubblico si è aggiunta una preferenza scritta in una busta segreta da parte della giuria. Le tre coppie si sono esibite un'ultima volta: Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale sono stati i preferiti con il 55% dei voti. Mietta ha ottenuto il 12% e Alvise il 33%.

Le sfide tra le coppie semifinaliste

Per quanto riguarda i semifinalisti rimasti in gara, ai concorrenti è stata data l'opportunità di esibirsi in coppia con una persona importante della loro vita. Portati in pista da Milly Carlucci con la scusa di dover improvvisare una coreografia su una musica sconosciuta, i concorrenti si trovano a ricevere in realtà la sorpresa da parte di un loro caro, che li raggiunge in studio per ballare insieme. Federico Lauri ha ballato insieme alla piccola Sophie, Morgan con la figlia Lara, Arisa con il papà, Sabrina Salerno con il marito, Alvise Rodrigo ha dedicato un ballo alla mamma, mentre Valeria Fabrizi ha ballato con sua figlia. Nessun punteggio da parte della giuria, tenuta a valorizzare solo la componente emotiva delle esibizioni. Carolyn Smith, tuttavia, ha potuto dare 10 punti bonus ad una delle coppie, scegliendo Arisa.