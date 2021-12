Ballando con le stelle, Morgan balla con la figlia Lara: “Non ci vedevamo da due anni” Quando la piccola Lara, che sogna di fare la ballerina, entra in studio a Ballando, la coppia di padre e figlia si lasciano andare ad un tenero valzer: “La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre”, dice la piccola.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Ballando con le stelle è tempo di sorprese anche per Morgan, che si trova ad esibirsi in pista insieme a Lara, la secondogenita avuta dalla relazione conclusa con Jessica Mazzoli. Il cantante, nel video di presentazione, racconta di avere rapporti molto diversi con le sue figlie. Quando la piccola Lara, che sogna di fare la ballerina, entra in studio a Ballando, la coppia di padre e figlia si lasciano andare ad un tenero valzer: "La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre", dice la piccola.

Lara è la figlia di Morgan e Jessica Mazzoli

Lara Castoldi oggi ha 8 anni, è nata nel 2012 dalla relazione che Morgan ha avuto con la cantante, ex gieffina. Il loro rapporto si era interrotto in maniera molto brusca e Jessica aveva accusato il compagno di aver iniziato una relazione con Alessandra, la sua attuale compagna, ai tempi della loro storia. Nonostante tra loro il rapporto è stato troncato definitivamente, nel 2020 il cantante aveva recuperato il rapporto con la piccola Lara. Lo aveva confermato la stessa Mazzoli, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. "Ho visto papà a Ballando con le stelle, è buffo ma tifo per lui", ha detto la bimba nella clip del programma. "Ho potuto passare poco tempo con lei", ammette il cantante, "non la vedo da due anni".

Il rapporto di Morgan con le sue figlie

A Ballando Morgan si è raccontato a cuore aperto, spiegando le diversità del rapporto con le sue figlie. Con la primogenita Anna Lou, avuta da Asia Argento, "oggi abbiamo un rapporto di libertà, di espressione e di sentimento", racconta Morgan. "Poi c’è una piccolina, Maria, che vedo quotidianamente perché vive con me e mi permette di fare finalmente il padre, come ho sempre voluto". Anna Eco è nata a marzo 2020 dal rapporto che il cantante ha con la sua compagna Alessandra Cataldo.