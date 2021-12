Ballando con le stelle, Federico Lauri balla insieme a sua figlia Sophie Federico Fashion Style ha ricevuto la sorpresa da parte di sua moglie Letizia e della piccola Sophie che lo hanno raggiunto in studio per l’ultima manche prima della finalissima del programma.

A cura di Giulia Turco

Sorpresa per Federico Lauri a Ballando con le stelle. Il parrucchiere dei vip ha ricevuto la sorpresa da parte di sua moglie Letizia e della piccola Sophie che lo hanno raggiunto in studio per l'ultima manche prima della finalissima del programma. L'occasione per i concorrenti è quella di incontrare una persona importante della loro vita e di lasciarsi andare ad un ballo denso di parole e sentimenti. Nessun voto, nessuna paletta da parte dei giudici, che non sono tenuti a valutare alcuna coreografia, ma solo a far emergere la componente emotiva della performance.

Il rapporto di Federico Lauri e Letizia

Letizia è la moglie di Federico Lauri che, come già era noto, ha una lunga storia d'amore con il parrucchiere dei vip che dura dalla loro adolescenza. Da allora non si sono mai lasciati. "Quando ci siamo conosciuti, ci stavamo persino antipatici", svela Letizia nel video di presentazione, "poi ci siamo baciati ad una festa". Negli anni è arrivato il matrimonio e il desiderio della figlia Sophie: "È stata la cosa più desiderata in assoluto. Lo ha saputo prima lui che ero incinta, poi io. È andato a ritirare le analisi, mi ha portato il risultato con un mazzo di rose bianche". La moglie entra in studio per lasciarsi andare ad un'avvolgente salsa con Federico, ma dietro di lei poco dopo li raggiunge anche la piccola Sophie.

La figlia Sophie nata con fecondazione assistita

Federico e la piccola Sophie si stringono in un tenerissimo abbraccio emozionando il pubblico in studio. Come aveva già raccontato al settimanale Chi la coppia ha ricorso alla fecondazione assistita per avere la piccola dopo diversi tentativi, a causa di una patologia di cui soffre Federico Lauri: “Sono stato operato per il variococele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano”.