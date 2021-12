Mietta torna in gara a Ballando con le stelle: “Mi sono sentita sola, non è stato facile” Mietta è di nuovo in pista a Ballando con le stelle con il ballerino Maykel Fonts. La cantante si sfoga raccontando di aver sofferto non solo per via di problemi di salute personali, ma anche per gli attacchi ricevuti sui social: “In questi mesi è successo di tutto”.

Mietta torna in gara a Ballando con le stelle, giusto in tempo, nel corso dell'ultima semifinale. La concorrente, uscita di scena lo scorso novembre dopo essere risultata positiva al Covid, ha partecipato in pista insieme al suo partner e ballerino Maykel Fonts in occasione del ripescaggio. La coppia ha dato il tutto e per tutto nel tentativo di recuperare il tempo perso e sperando di essere riammessi alla finalissima di Ballando con le stelle. Per la cantante non è ancora detta l'ultima parola.

Lo sfogo di Mietta: "In questi mesi è successo di tutto"

Nel videoclip di presentazione, Mietta racconta di aver trascorso un periodo molto difficile, non solo per via del Covid, ma anche per la delusione di essersi trovata costretta a rinunciare al ballo e all'esperienza in tv. Inoltre problemi di salute che, per motivi diversi dal Covid, l'hanno portata a doversi operare: "Poteva capitare a chiunque, è accaduto a me, mi prendo tutte le responsabilità, ma ammetto che la gioia si è un po' fermata", spiega l'attrice "In questi mesi è successo di tutto, ho sofferto soprattutto per le parole ricevute sui social che mi hanno fatto male", continua. "Ho provato a farmi capire, ma non ci sono riuscita. A volte mi sono sentita sola, non è stato facile".

Perché Mietta non era vaccinata

In una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Mietta ha raccontato l’intervento che per fortuna è andato per il meglio e ha spiegato perché non si era vaccinata contro il Covid: “Non ho mai avuto un buon rapporto coi farmaci. Quando ho pensato di fare il vaccino mi sono ritrovata in una marea di informazioni che mi arrivavano ogni giorno”, ha spiegato. “Per me che soffro di attacchi di panico è stato qualcosa che mi ha turbato parecchio. Non ero serena ed ero reduce da uno choc anafilattico”.