Mietta con il Covid in collegamento a Ballando con le stelle: “Abbiamo raccontato anche troppo” Milly Carlucci si collega con la cantante in isolamento. “Io sto bene”, spiega Mietta al pubblico, “per il resto quello che è stato detto penso che possa bastare, sono stata messa ad una gogna mediatica”. La cantante dunque chiude la questione, senza chiarire quali siano nello specifico i motivi di salute che le impediscono di vaccinarsi, ai quali aveva accennato in questi giorni via social. La conduttrice: “È legittimo da parte di Selvaggia fare una domanda, ma è anche legittimo per Mietta non dare una risposta”.

A cura di Giulia Turco

Mietta interviene in collegamento da casa con lo studio di Ballando con le stelle, per rassicurare il pubblico sul suo stato di salute e per mettere un punto alla polemica scoppiata attorno alla sua positività al Covid. La cantante si era già collegata tramite video con Milly Carlucci nel corso della seconda puntata, proprio per comunicare al pubblico il motivo per cui non era presente in studio ad esibirsi. In seguito alla domanda di Selvaggia Lucarelli che le ha chiesto se fosse o meno vaccinata, in settimana era scoppiato un vero e proprio caso mediatico che ha avuto al centro la cantante. Selvaggia Lucarelli continua a stuzzicare: "Se è vero che Mietta è l’unica persona che si è ammalata, significa che i vaccini funzionano, quindi vacciniamoci!".

Milly Carlucci sulle norme anti Covid in Rai

A riaprire la questione Mietta è stata la padrona di casa che ave a esordito dicendo:

Vorremmo mettere i puntini sulle i. Qui all’Auditorium come in tutti i siti di lavoro in Italia si entra con il Green pass e non si può accedere senza. Non è dato però a nessuno di noi della produzione sapere se è stato fatto il tampone o il vicino. Essendo una regola nazionale è quella che noi seguiamo e che ci mette al riparo da qualcuno tipo di polemica. Con il nostro gruppo di autori, redattori e produttori sappiamo di aver passato un anno tremendo dopo l’ultima edizione di Ballando, dunque quest’anno siamo corsi a fare il vaccino perché avremmo fatto qualunque cosa per scapare quell’incubo. Le nostre procedure sono rigorose. Una prova che le nostre regole funzionano è che la positività di Mietta è stata immediatamente riconosciuta e lei è stata subito messa a casa, quindi non c’è stato nessun contagio con qualcuno del programma né con il suo partner.

Come sta Mietta colpita dal Covid

Nel corso della terza puntata Milly Carlucci si collega con la cantante che è a casa in isolamento. "Io sto bene", spiega Mietta al pubblico, "per il resto quello che è stato detto penso che possa bastare, abbiamo raccontato anche troppo. È stato tutto molto confuso, sono stata messa ad una gogna mediatica". La concorrente dunque chiude la questione, senza chiarire quali siano i motivi di salute che le impediscono di vaccinarsi, ai quali aveva accennato in questi giorni via social, gli stessi ai quali aveva fatto riferimento Guillermo Mariotto intervistato a Domenica In da Mara Venier. La spiegazione data pubblicamente è che Mietta non rientrerebbe tra gli artisti con posizioni no-vax . Milly Carlucci: "È legittimo da parte di Selvaggia fare una domanda, ma è anche legittimo per Mietta non dare una risposta, è un diritto del cittadino quello di non dare spiegazioni".