“Mietta non è vaccinata” Guillermo Mariotto rivela il perché a Domenica In Dopo la polemica che si era accesa durante la diretta di Ballando con le stelle di sabato 23 ottobre, quando Mietta si era collegata da casa dopo essere risultata positiva al tampone per il Covid senza dare una risposta sul suo essere o meno vaccinata, Guillermo Mariotto svela l’arcano a Domenica In.

A cura di Redazione Spettacolo

In diretta a Domenica In, Guillermo Mariotto ha spiegato che Mietta non è vaccinata per questioni di salute. Il giudice di Ballando con le stelle, quindi, mette un punto alla polemica che si era accesa durante la diretta della puntata di sabato 23 ottobre, quando la cantante si era collegata da casa dopo essere risultata positiva al tampone per il Covid. Durante la diretta Mietta aveva spiegato di aver contratto il virus e aveva glissato sulla richiesta di spiegazioni da parte di Selvaggia Lucarelli che le aveva chiesto se fosse vaccinata o meno: "Ma perché adesso dobbiamo parlare di questo?" aveva risposto la cantante, "Ti vedo sulla difensiva, Mietta, ci stai dicendo qualcosa" aveva chiosato, a quel punto, Lucarelli prima che Milly Carlucci prendesse in mano le redini della situazione e chiudesse il capitolo.

Nelle ore immediatamente successive si era scatenato un dibattito tra chi chiedeva conto a Mietta del vaccino e chi, invece, ne prendeva le difese asserendo che aveva comunque rispettato le regole e che non era giusto chiedere le condizioni di salute della cantante in diretta televisiva. A sciogliere il nodo Mietta comunque è stato proprio Guillermo Mariotto che intervistato a Domenica In da Mara Venier ha svelato che la cantante non è vaccinata per motivi di salute, smentendo anche chi la tacciava di posizioni No-Vax: "Non è vaccinata ma Mietta – e lo posso dire perché mi ha autorizzato, per questione di privacy – lei per problemi di salute non può vaccinarsi finché non ha finito alcuni accertamenti".

Insomma, Mietta non rientrerebbe tra gli artisti e le artiste vicine a posizioni no-vax ma semplicemente sarebbe impossibilitata a farlo per questioni di salute. A quel punto è intervenuto Pierluigi Diaco per difendere le posizioni della cantante contro la giudice che, a suo dire, è stata inelegante: "È inelegante che si giudichi una persona senza sapere per quale motivo ha fatto una scelta, senza capire le ragioni che spingono una persona a non farlo e so che ci sono spiegazioni mediche non si può giudicare".