Monica Bellucci è la nuova ballerina per una notte a Ballando con le stelle Milly Carlucci ha annunciato Monica Bellucci come ballerina per una notte nella seconda semifinale di Ballando con le stelle di sabato 11 dicembre.

Le indiscrezioni sono state infine confermate. Monica Bellucci è la ballerina per una notte della seconda semifinale di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, dal suo account ufficiale Twitter, ha espresso grande soddisfazione per il colpaccio: "Felice di darvi una notizia che mi emoziona molto. La nostra ballerina per una notte della seconda semifinale di Ballando con le stelle sarà Monica Bellucci". La seconda semifinale di Ballando con le stelle si terrà sabato 11 dicembre su Rai1, a partire dalle ore 20.30.

L'annuncio di Milly Carlucci

È stata proprio Milly Carlucci ad annunciare la presenza di Monica Bellucci, grande icona internazionale, per l'attesa seconda semifinale che sarà messa in onda sabato 11 dicembre.

Una notizia che mi riempie di emozione. La prossima ballerina per una notte è Monica Bellucci. È un nome che mi fa sognare, perché è una delle donne più carismatiche, più belle e più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ho l'orgoglio di vedere un'attrice italiana che è riuscita a fare successo in tutto il mondo e vederla sul nostro palco. Un'icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile per noi e per voi. A sabato!

I concorrenti rimasti in gara

La seconda semifinale di Ballando con le stelle vedrà sfidarsi le ultime coppie rimaste in gara. L'ottava puntata ha visto l'eliminazione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Ancora una volta Alvise Zago e Tove Villfort si sono salvati allo spareggio e torneranno in gara insieme a Morgan e Alessandra Tripoli, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Sarà una grande festa, un grande spettacolo impreziosito dalla presenza di una icona internazionale assoluta, una stella del cinema come Monica Bellucci.