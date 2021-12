Ballando con le stelle 2021, Andrea Iannone eliminato: la classifica completa dell’ottava puntata Andrea Iannone e Lucrezia Lando è la coppia eliminata dell’ottava puntata di Ballando con le stelle, che ha perso nello spareggio con Alvise Rigo e Tove Villfort. Vincitori a pari merito Morgan e Federico Lauri.

A cura di Ilaria Costabile

Ad essere eliminata da Ballando con le stelle è la coppia formata da Andrea Iannone e Lucreazia Lando, dopo lo scontro avvenuto con Alvise Rigo, nello spareggio dell'ottava puntata dello show condotto Milly Carlucci, accompagnata dall'immancabile giuria. La puntata è stata vinta con un pari merito da Morgan e Alessandra Tripoli e Federico Fashion Style con Anastasia Kuzmina, mentre dopo il fortfait di Iva Zanicchi come ballerina per una notte a causa di un infortunio, si è esibito anche Gabriel Garko, che ha lasciato di stucco il pubblico. Tra i momenti più belli della puntata c'è stato, senza dubbio, quello in cui Federico Lauri, parlando di sua figlia si è commosso in diretta tv.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 4 dicembre 2021

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono gli eliminati della serata, pur avendo passato il primo turno con una rumba e aver avuto accesso alla seconda manche in cui hanno messo in scena una coreografia ispirandosi al racconto della vita del motociclista. Lo spareggio si è verificato contro Alvise Rigo e Tive Villfort che, inizialmente, non avevano superato la manche iniziale. È stato il voto dei social a decretare il vincitore tra i due sfidanti: con il 75% l'atleta è stato salvato dal pubblico, mentre Andrea Iannone ha guadagnato solo il 25% dei voti.

La classifica finale dell'ottava puntata

Le coppie che si sono esibite sono state giudicate nel corso della puntata dai giudici che prima hanno votato le singole esibizioni, poi nella seconda manche a questi punteggi si sono aggiunti quelli di Carolyn Smith che ha dovuto assegnare un voto alle performance ispirate ad un evento significativo nella vita di ogni concorrente. Ad una delle coppie, poi, è stato assegnato anche il tesoretto, ottenuto con la coreografia dei ballerini per una notte. A ricevere questo dono è stata la coppia formata da Arisa e Vito Coppola, che ha avuto i 30 punti assegnati dalla mancata esibizione di Iva Zanicchi. Mentre i 50 punti di Gabriel Garko vanno a Federico Lauri e a Morgan secondo la scelta di Alberto Matano e Rossella Erra.

Leggi anche Andrea Iannone verso il cast di Ballando con le Stelle 2021