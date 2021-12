Ballando con le stelle, Iva Zanicchi infortunata non può esibirsi come ballerina per una notte Iva Zanicchi avrebbe dovuto prendere parte alla puntata di sabato 4 dicembre di Ballando con le stelle come ballerina per una notte. A causa di un infortunio, però, la cantante non si è potuta esibire.

A cura di Ilaria Costabile

Iva Zanicchi sarebbe dovuta essere ospite della puntata di sabato 4 dicembre di Ballando con le stelle. La cantante, infatti, era stata invitata da Milly Carlucci come ballerina per una notte, purtroppo, però, non ha potuto prendere parte al programma perché si è infortunata e ha attualmente un piede fasciato.

L'omaggio a Iva Zanicchi

Come ogni sabato sera il palcoscenico di Ballando con le stelle ospita un personaggio noto dello spettacolo che si esibisce stesso in serata per poter dare regalare, attraverso la sua esibizione, l'ambito tesoretto ai concorrenti in gara che può arrivare ad un massimo di cinquanta punti. Stavolta, però, la ballerina in questione, ovvero Iva Zanicchi ha dovuto dare forfait, non riuscendo nemmeno a raggiungere gli studi televisivi romani, a causa di un infortunio di cui è stata vittima nella giornata di ieri. Al suo posto, però, per omaggiarla sono stati due dei maestri del cast a intrattenere il pubblico con un appassionante tango, al quale come annunciato anche dalla conduttrice dello show, si è deciso di assegnare un punteggio simbolico di trenta punti: "Una sorta di esame superato con lode, per omaggiare una delle grandi artiste della musica italiana. Ciao Iva e complimenti per Sanremo". La cantante, infatti, è tra i concorrenti di Sanremo 2022.

L'infortunio di Iva Zanicchi

La cantante, che da poco ha compiuto 81 anni, è scivolata e ha sbattuto il piede e ha raccontato l'accaduto su Instagram, pubblicando un video. Al momento ha una fasciatura, ma i medici le hanno confermato che si tratta solamente di una brutta distorsione, nessuna frattura, ma è quindi impossibilità a muoversi, anche perché come fa capire nel breve video in cui mostra anche il piede fasciato, conferma che avverte un certo dolore che, quindi, la porterà a dover stare a riposo per qualche tempo.