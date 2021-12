Ballando con le Stelle, Federico Lauri si commuove ballando per la figlia Sophie Federico fashion Style lascia per un momento le giacche di paillettes per calarsi nei panni di un papà come tanti. “Avere una figlia è la cosa più bella del mondo”, spiega prima di scoppiare in lacrime in studio.

A cura di Giulia Turco

A Ballando con le Stelle è tempo di arrivare al cuore del pubblico. Le coppie di concorrenti rimaste in gara, nella semifinale di sabato 4 dicembre si esibiscono in una seconda manche dai toni intimistici. Ciascuno di loro deve esprimere, attraverso una coreografia, un momento particolarmente caro della sua vita, qualcosa che lo tocca nel profondo, raccontando al pubblico una storia personale. Federico fashion Style lascia per un momento le giacche di paillettes per calarsi nei panni di un papà come tanti.

Federico Lauri in lacrime e la dedica alla figlia

"Avere una figlia è la cosa più bella del mondo", spiega il concorrente nella clip con la voce spezzata. La sua relazione con la moglie Letizia dura da parecchi anni e il loro sogno è presto diventato quello di dar vita ad una famiglia: "Sto con Letizia da 15 anni e abbiamo sempre desiderato avere una bambina. Dopo tanto tempo che non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e anche lì ci sono state complicanze", racconta il parrucchiere. "Stava per perdere la vita". Il concorrente scoppia in lacrime durante la coreografia e davanti ai giudici. Selvaggia Lucarelli spende buone parole per lui: "Ho apprezzato la sua capacità di arrivare a un po' di verità. Credo che piangere gli sia costato moltissimo, perché è l’opposto della tua maschera".

Federico Lauri è sposato con Letizia

La piccola Sophie è la cosa più importante della sua vita. Nata nel 2017, sei anni dopo il matrimonio con Letizia celebrato nel 2013. Un momento di gioia atteso e cercato a lungo. Come aveva già raccontato al settimanale Chi la coppia ha ricorso alla fecondazione assistita a causa di una patologia di cui soffre Federico Lauri: “Sono stato operato per il variococele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano”.