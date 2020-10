in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La voce di un autore irrompe a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per interrompere una conversazione. Non si capisce chi sia il destinatario di tale rimprovero ma l’ordine che arriva dal GF è chiaro: evitare di soffermarsi a parlare di fatti inerenti i giorni immediatamente precedenti l’ingresso nella Casa. “Ragazzi non interessa al pubblico sapere dell’albergo, dei telefonini e di come era organizzata la vita prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto, grazie”, è la frase perentoria che esce dagli altoparlanti disposti nella Casa per raggiungere i concorrenti. Di che cosa si stava parlando in quel frangente e perché la conversazione è stata interrotta?

Adua Del Vesco e l’incontro con Zorzi in hotel

In realtà, durante quei giorni in hotel prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip qualcosa di interessante è accaduto tanto da diventare motivo di discussione in una delle puntate. Tommaso Zorzi, a sorpresa, ha rivelato in diretta di avere incontrato Adua Del Vesco in albergo prima di entrare nella Casa, benché i contatti tra concorrenti siano espressamente vietati. Quell’incontro ha dato origine a un caso, con Zorzi che ha accusato l’attrice di avere fatto outing a Massimiliano Morra proprio in quel frangente, confidandogli al sua omosessualità. Adua ha inizialmente negato l’incontro con Zorzi per poi ammettere di averlo visto. Ha però dichiarato che sarebbe stato Tommaso a parlarle della presunta omosessualità di Morra, diversamente da quanto il compagno di gioco aveva dichiarato. Una vicenda, questa, svoltasi interamente nell’hotel che ospita i concorrenti prima che entrino nella Casa.

Le “intemperanze” dei concorrenti del GF Vip

Non è la prima volta che la “voce della regia” irrompe nella Casa per redarguire uno dei concorrenti in gioco. Di solito, il motivo del contendere sta nei microfoni. Capita di frequente che i Vip nella Casa rifiutino, magari in un momento di particolare rabbia, di indossare il microfono per protesta o dimenticanza. In quei casi, e nel corso di questa edizione è accaduto più volte, gli autori intervengono per riportare i concorrenti all’ordine in maniera tale che il pubblico possa ascoltare distintamente le conversazioni che avvengono nella Casa.