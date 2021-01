Tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli l’affetto non è mai finito. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate dalla modella cubana a proposito del rapporto con il suo ex, padre di suo figlio Leonardo. Intervistata dal settimanale Chi, Ariadna non ha bisogno di scavare nei ricordi quando le chiedono che cosa di bello abbia mai fatto Pierpaolo per lei e per la loro famiglia. Un ricordo, in particolare, fa sorridere la Romero:

Ne ha fatte tante, ma… Con Leo in arrivo non lavoravo e per avere un po’ più di stabilità, lui è andato a fare il cameriere. Non so se sarà contento che lo racconti, ma dovrebbe. Lui allora aveva già fatto il velino e, magari, si ritrovava a servire a tavola quelli che lo avevano visto in tv: lì è stato un uomo e quando tornava a casa gli facevo sempre trovare qualcosa per dirgli che io e il bambino lo amavamo, lo amiamo.

Com’è finita tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli

Ariadna ricorda il periodo in cui la loro relazione è finita, un momento scandito da forti sofferenze e durante il quale il rapporto del suo ex non era sereno come lo è oggi. “I primi mesi che ci eravamo lasciati ricordo che ero un grumo di rabbia e di sofferenza, puro rancore”, racconta la modella, “Poi, dopo due mesi, ho guardato Leo. Ero mamma per la prima volta, ero senza un lavoro, senza certezze. Mi sentivo sprovvista di tutto. Però, guardandolo ho pensato: ‘Ma Pierpaolo è il suo papà. E allora va bene così’. Mi è sembrato di tornare a respirare e, anziché aggrapparmi alle cose, a come avrei voluto che fossero, ho imparato ad accettarle così com’erano. E il mondo è cambiato. Da che non dormivo più e stavo sempre male, ho iniziato a stare bene. Mi sono sentita forte e, con il mio bimbo fra le braccia, piena di coraggio”.

Su Elisabetta Gregoraci: “Con lei ero felice e beata”

in foto: Pierpaolo Pretelli abbraccia Elisabetta Gregoraci

Infine, Ariadna non si sottrae quando le chiedono come veda il rapporto nato al GF Vip tra Pierpaolo e Giulia Salemi, l’influencer con la quale Pretelli sta vivendo una storia d’amore e che ha sostituito nel suo cuore Elisabetta Gregoraci. “Elisabetta non la conosco, ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia ha un’altra età, per altro; la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere. Avendo io un figlio, se penso alla donna della sua vita… Ma io con Elisabetta ero felice e beata! Mancandole l’esperienza ci sono accortezze che Giulia non ha, questo non significa che non vada bene. E poi sono decisioni di Pier”, conclude la sua ex.