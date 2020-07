Antonio Martello avrà un bel po' di spiegazioni da dare ad Annamaria, una volta concluso il percorso nel reality Temptation Island. Dopo le dichiarazioni dell'ex moglie Miriam, infatti, in queste ore è intervenuta anche una donna, Mery, che sostiene di avere avuto due incontri con lui, presumibilmente mentre Antonio era impegnato con Annamaria. Il sito Donna Pop la definisce "l'amante di Antonio Martello".

La versione di Mery

Nei giorni scorsi, una signora che sui social si fa chiamare Mery, ha fatto sapere su Instagram: "Il 31 dicembre Antonio stava a casa mia, figurati un po'". Così, il sito DonnaPop, che in precedenza aveva raccolto la versione dell'ex moglie di Antonio Martello, l'ha contattata per un'intervista. Mery ha raccontato di aver conosciuto Antonio tramite Facebook. Sarebbe stato lui a chiederle l'amicizia. Poi avrebbero iniziato a chiacchierare, fino a decidere di scambiarsi il numero di telefono. A suo dire, quella stessa settimana sarebbe avvenuto il primo incontro:

"Mi chiese di vederci a Sorrento, perché aveva il nonno che non stava bene e doveva andare a parlare in una clinica con un primario. Venne da me verso le sette, dovevamo aspettare un amico di lui che ci accompagnasse alla clinica dove aveva appuntamento, ma nel frattempo iniziammo a parlare, a scambiarci baci e così via… Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no".

Secondo quanto racconta, poi, Antonio Martello avrebbe raggiunto la clinica in compagnia di un amico e dopo quarantacinque minuti sarebbe tornato a prendere Mery per riportarla a casa: "Il tragitto di ritorno per riaccompagnarmi fu in silenzio perché lui era arrabbiato con me per non essere andata oltre".

Il secondo incontro sarebbe avvenuto il 31 dicembre

Dopo quel primo fugace incontro, Antonio Martello inizialmente sarebbe sparito. Poi, però, avrebbe ricominciato a contattare Mery con dei messaggi, ma ogni volta che lei chiedeva un nuovo incontro, Martello sembrava avere una buona motivazione per dirle di no: "Inventava sempre scuse per non vederci. Una volta aveva perso il bancomat, una volta stava in guerra con l’ex moglie, una volta aveva perso il telefono, insomma varie scuse". Il 31 dicembre, però, sarebbe stato lo stesso Antonio a chiederle di poterla rivedere:

"Il 31 dicembre 2019, mi mandò un messaggio di auguri e mi chiese dove mi trovavo, io gli dissi che stavo tornando a casa. A quel punto mi chiese se poteva passare a farmi gli auguri di buon anno e io dissi di sì. Quindi arrivò, pranzammo insieme, passammo il tempo insieme a parlare e a baciarci, ma niente di più. Poi alle sei se ne andò".

Da allora, secondo quanto Mery racconta, Antonio non si sarebbe più fatto sentire. Lo avrebbe rivisto direttamente in televisione, tra i concorrenti di Temptation Island insieme alla compagna Annamaria. Mery ricorda che a lei l'uomo avrebbe detto di essere single:

"Si è presentato come un uomo single, assolutamente! Mi diceva che non frequentava nessuno, che stava in guerra con l’ex moglie che non gli faceva vedere la figlia nonostante lui pagasse gli alimenti. Non ha mai nominato Annamaria".

Mery è stata l'amante di Antonio Martello?

Nel corso dell'intervista, Mery sostiene di aver notato che Antonio Martello riceveva messaggi da un'altra donna, ma lui sosteneva fosse la fidanzata di un amico che gli chiedeva un consiglio. La signora Mery viene indicata dal sito DonnaPop come "l'amante di Antonio Martello". Occorre tuttavia precisare che Antonio e Annamaria, parlando della loro relazione, non hanno nascosto di aver vissuto alti e bassi a causa degli errori di Martello, che si interessava ad altre donne o tornava dall'ex moglie. Non è detto, dunque, che i due presunti incontri con Mery non siano avvenuti durante un momento di crisi tra Antonio e Annamaria.