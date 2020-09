A partire da lunedì 28 settembre ci sarà un grande ritorno nella mattinata di Rai1, ed è quello di Antonella Clerici che dopo una lunga assenza riprende quello che è sempre stato il suo posto nel palinsesto del Servizio Pubblico. Arriva un nuovo show, dedicato alla cucina e all'intrattenimento, che si chiama "È sempre mezzogiorno", il programma prodotto dalla Standby me in collaborazione con la Rai, che tutti i giorni andrà in onda ad ora di pranzo, consacrando nuovamente la conduttrice come regina del daytime. Ed ecco, in anteprima alcune immagini tratte dalla trasmissione in via di registrazione.

Uno studio colorato che richiama la natura

Uno studio coloratissimo e allegro è quello che si vede dalle prime immagini, in esclusiva, di "È sempre mezzogiorno" il programma che occuperà una parte del daytime di Ra1. Ricette, chiacchiere e immancabili giochi a premi saranno gli ingredienti di questo nuovo appuntamento mattutino che si ripropone di affrontare anche tematiche attuali, come quella dell'ambiente e infatti, saranno trasmesse nello studio le immagini di un immenso bosco, proprio come quello che si trova dietro l'abitazione che la conduttrice condivide con il suo compagno.

Uno show che parla di semplicità

Come ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera dove parla in maniera molto entusiastica di questa nuova avventura, Antonella Clerici definisce il suo come un programma indirizzato a persone semplici che proverà a raccontare la cucina, ma anche e soprattutto la connessione di quest'ultima con la natura e la coltivazione fai da te, per tutte quelle persone che hanno un piccolo pezzettino di terra da cui poter coltivare verdure e ortaggi che poi portano sulla loro tavola, che racconta anche parte di quella che è stata la sua vita in questo periodo lontano dal piccolo schermo: "Un mondo che ora porto in tv. Io del resto ho sempre fatto così: ho sempre portato la mia vita e le mie passioni in tv".