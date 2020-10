Ospite della puntata di Domenica In del 18 ottobre 2020 è stata Antonella Clerici. La conduttrice tv, in collegamento da casa, ha parlato del suo nuovo esordio televisivo con il programma "È sempre mezzogiorno" che la vede nuovamente protagonista della fascia mattutina della Rai, dopo anni lontana dal prime-time. Un'emozione unica quella di riprendere il timone di una trasmissione che la riporta un po' indietro nel tempo, quando conduceva "La prova del cuoco", show che negli ultimi anni è stato affidato ad Elisa Isoardi.

L'emozione del ritorno in tv

Uno scambio breve, ma decisamente emozionante quello che si è consumato in questa domenica autunnale di Rai1, dove due donne amatissime del piccolo schermo si sono trovate a confrontarsi e parlare con grande trasporto del loro lavoro. Come Mara Venier, che per anni è stata lontana dal palinsesto della tv pubblica, anche Antonella Clerici ha vissuto queste emozioni e ritornare in onda è stata per lei una grande vittoria, come ha raccontato alla padrona di casa che le ha chiesto, per l'appunto, quanta emozione avesse provato durante la prima puntata di "È sempre mezzogiorno", che pertanto ha rivelato:

Tantissima, tu ne sai qualcosa di ritorni, Quando ritorni in un posto che è stata la tua casa, speri sempre di trovare il pubblico di essere entrata nelle case. Noi ci somigliamo molto, nella maniera di porci, di condurre seguendo quello che uno ha nella pancia, senza copione. E speri sempre di trovare il pubblico, ma lo percepisci da dietro le telecamere, è un rapporto di fiducia, lo senti, si crea un rapporto di fiducia. Per me è il mezzogiorno è come per te la domenica, non possiamo rinunciarci.

La scelta di tornare a casa dopo la trasmissione

Lo show è esattamente cucito addosso ad Antonella Clerici, che si è sempre distinta per quel suo modo molto accogliente e genuino di stare davanti alle telecamere, ragion per cui non ha nascosto la sua felicità nel condurre un programma che la rispecchi pienamente: "È un programma allegro, di questi tempi lo sai fare intrattenimento non è facilissimo, portare leggerezza sorriso nelle case per me è molto importante." Eppure, nonostante il suo ritorno alla routine televisiva, la Clerici dichiara di aver fatto una scelta consapevole relativa alla sua famiglia: "Ho fatto una scelta, vado a lavorare tutti i giorni ma la sera torno a casa, con Vittorio con Maelle con i figli di Vittorio, non potrei rinunciare alle mie basi solide. Non potrei rinunciare, adesso sto molto tempo in macchina, ma sono molto fortunata perché faccio il lavoro più bello del mondo."