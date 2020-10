Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al Sole: nelle puntate in onda da lunedì 19 ottobre 2020 a venerdì 23 ottobre 2020 vedremo che Serena e Leonardo avranno paura per la sorte del bambino che aspettano. Intanto, Niko sarà sempre più in crisi mentre Giulia troverà il coraggio di parlare pubblicamente della sua dolorosa esperienza con le truffe amorose. L'appuntamento è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Serena ha destato grande preoccupazione. La donna, infatti, ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale da Filippo. Leonardo ha reagito con rabbia al fatto che l'uomo sia sempre tra i piedi e ciò ha causato un nuovo conflitto tra loro. Intanto, la gravidanza di Serena si fa complicata. Il bambino è a rischio.

Puntata di lunedì 19 ottobre

Filippo e Serena, pian piano, sembrano ritrovare la serenità. Lasciano da parte il rancore e così, i sentimenti che ancora provano l'uno verso l'altra tornano a galla. L'imprevisto, tuttavia, anche stavolta è dietro l'angolo. Michele chiede a Giulia di partecipare alla sua trasmissione radiofonica. La donna non sa che fare.

Puntata di martedì 20 ottobre

Serena e Leonardo vivono momenti di angoscia. Sono preoccupati per il bambino che aspettano. Giulia ha deciso. Parlerà pubblicamente di ciò che le è accaduto. In questo modo spera di mettere in guardia le altre donne perché non cadano anche loro nell'abisso delle truffe romantiche. Niko attraversa di nuovo un momento difficile.

Puntata di mercoledì 21 ottobre

Serena, in cerca di conforto, si avvicina a Filippo. Leonardo tramuta l'interesse per Serena, in odio e disprezzo. Clara è in un momento complesso. La donna si sente fragile e vulnerabile. Decide di tendere una mano e chiedere aiuto a un amico che le vuole molto bene. Rossella, intanto, fa un altro esame universitario.

Puntata di giovedì 22 ottobre

Giulia, con tutto il coraggio necessario, parla pubblicamente della sua terribile esperienza. Dopo averlo fatto, si sente ancora più motivata a continuare. Fa delle ricerche. Il suo comportamento ovviamente infastidisce chi vorrebbe che si arrendesse. Serena tenta di mettere un freno alla rabbia che Leonardo prova nei suoi confronti.

Puntata di venerdì 23 ottobre

Sempre per via di quanto accaduto con Modica, Giulia ha una reazione che porterà a delle gravi conseguenze. Bice si interessa a Michele, perché ha intenzione di vendicarsi del tradimento subito. Mariella tenta di farla ragionare. Roberto prova a sedurre Lara, mentre quest'ultima lo mette alla prova per sincerarsi del suo interesse.