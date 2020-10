Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al Sole: nelle puntate in onda da lunedì 12 ottobre 2020 a venerdì 16 ottobre 2020 vedremo che Niko e Susanna finalmente si riavvicineranno. Intanto, desteranno grande preoccupazione le condizioni di salute di Serena. Dopo un malore, verrà soccorsa e portata in ospedale da Filippo. L'appuntamento è alle ore 20:45 su Rai3.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Niko ha affrontato la sofferenza per come sono andate a finire le cose con Susanna. Poi, pian piano, ha deciso di fare lo sforzo di riavvicinarsi a lei. Il piccolo Jimmy, invece, è stato preso di mira dai bulli. Le persone che lo amano sono subito accorse in suo aiuto. Roberto ha tentato in tutti i modi di distruggere la relazione tra Marina e Fabrizio.

Puntata di lunedì 12 ottobre

Serena ritiene sia arrivato il momento di avere un chiarimento con Filippo. Tuttavia, un evento completamente imprevisto si metterà sulla sua strada e la costringerà a cambiare i suoi piani. Silvia e Arianna si concedono una chiacchierata al telefono. Arianna le svela tutti i suoi progetti per il futuro. Roberto, dopo un confronto con Marina, va su tutte le furie.

Puntata di martedì 13 ottobre

Serena si sente male. Le sue condizioni di salute preoccupano Filippo che la porta subito in ospedale. Non appena Leonardo scopre che Serena è stata ricoverata, corre da lei. Marina ha un acceso confronto con Fabrizio, poi però i due riescono ad avere un chiarimento e a ritrovare la pace. Roberto e Lara si stuzzicano a vicenda. Silvia teme che Ilaria imponga a sua figlia ritmi di studio troppo serrati.

Puntata di mercoledì 14 ottobre

Giulia non riesce ancora a staccarsi completamente dalla brutta vicenda di cui è stata protagonista, per questo tiene ancora attivi tutti i suoi vecchi profili social. Ci saranno delle conseguenze. Leonardo è stanco di ritrovarsi perennemente Filippo tra i piedi. Perciò chiarisce che è lui il padre del bambino che Serena aspetta e invita l'ex marito della donna a mettersi da parte.

Puntata di giovedì 15 ottobre

Serena non può occuparsi dei dissidi tra Leonardo e Filippo. La donna, infatti, sta affrontando un momento molto delicato per la sua salute. Leonardo tenta di starle vicino e così facendo spera che lei gli dia una possibilità. Giulia chiede aiuto a Ornella. Intende fare il possibile per incastrare Marco Modica. Escogita un piano per inchiodarlo.

Puntata di venerdì 16 ottobre

Finalmente Niko e Susanna seppelliscono l'ascia di guerra. Sul lavoro torna la complicità di un tempo. Filippo è sconvolto dopo l'ennesimo scontro con Leonardo. Una visita guidata di Viola porta a un inaspettato quanto piacevole incontro con una persona molto nota.